بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر العام 22.3 نقطة.. بنسبة 0.36 في المئة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع المؤشر العام 22.3 نقطة ليبلغ مستوى 6161.7 نقطة بنسبة 0.36 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 115.6 مليون سهم تمت من خلال 7144 صفقة نقدية بقيمة 23.7 مليون دينار كويتي «نحو 78.2 مليون دولار امريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2.1 نقطة ليصل الى مستوى 4844 نقطة بنسبة 0.04 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 77.6 مليون سهم تمت عبر 3198 صفقة نقدية بقيمة 5.4 مليون دينار «نحو 17.8 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الاول 32 نقطة ليصل لمستوى 6828.5 نقطة بنسبة 0.47 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 38 مليون سهم تمت عبر 3946 صفقة بقيمة 18.3 مليون دينار «نحو 60.3 مليون دولار».



وكانت شركات «العيد» و«اصول» و«اسمنت ابيض» و«سنرجي» و«ثريا» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «اعيان» و«تنظيف» و«اهلي متحد» و«بتروجلف» و«خليج ب» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «سكب ك» و«اموال» و«مراكز» و«قيوين» و«اسمنت خليج» الاكثر انخفاضا.



وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الاولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وادوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والاصول العقارية.



ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الافراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة الى شراء او تمويل ممتلكات او اصول.