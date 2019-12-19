سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 67.50 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 30 سنتا ليبلغ 67.50 دولار في تداولات امس الاربعاء مقابل 67.20 دولار للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الاسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 7 سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 66.17 دولار للبرميل في حين انخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا ليبلغ 60.93 دولار.