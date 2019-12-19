مؤشر «ام اس سي آي» يعلن ترقية بورصة الكويت لفئة الأسواق الناشئة

أعلن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق أوروبا واستراليا والشرق الأقصى والمعروف اختصارا باسم «ام اس سي آي» عن ترقية تصنيف بورصة الكويت لتصبح ضمن فئة الأسواق الناشئة.



جاء ذلك في بيان اصدره المؤشر اليوم الاربعاء وذكر فيه انه يعيد تصنيف بورصة الكويت بمنحها وضع الأسواق الناشئة كجزء من المراجعة نصف السنوية التي ستجري في 20 مايو 2020 وذلك بعدما لبت سوق الأسهم الكويتية كافة المتطلبات الضرورية في هذا السياق.



وجاء هذا الاعلان متوقعا حيث كانت الاوساط المالية تترقب هذه الترقية لبورصة الكويت على المؤشر المذكور في حين تأتي هذه الخطوة بعد استيفاء هيئة اسواق المال الكويتية شرطين ل«مورغان ستانلي» للترقية وهما تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الاجانب في حين ان المعيار الثاني يتعلق بالسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الاجانب وتوفيرهما قبل نهاية شهر نوفمبر الماضي.



وتشكل هذه الترقية بعدا اضافيا للسوق حيث يتم استخدام مؤشر «ام اس سي آي» من قبل صناديق ومحافظ استثمارية نشطة تدار من خلالها نحو 1.5 تريليون دولار اضافة إلى 500 مليار دولار من الاصول غير النشطة وهو ما يؤدي إلى تدفقات نشطة قد تفوق التدفقات غير النشطة.



وشهدت تعاملات بورصة الكويت نشاطا لافتا منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري لاسيما الجلسات الثلاث الماضية والتي شهدت خلالها اسهم شركات قيادية مرشحة للانضمام للمؤشر المذكور نشاطا ما انعكس ايجابا على القيم المتعلقة بالكمية والقيمة والصفقات المبرمة.