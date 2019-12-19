بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة بريطانية إلى شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، الخميس، أولى الرحلات القادمة من بريطانيا وعلى متنها 110 ركاب ، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية رفع حظر السفر عن مدينة شرم الشيخ ، وهو القرار الذي استمر 4 سنوات.

ومن المقرر أن يستأنف التشغيل بواقع رحلة أسبوعيا حتى شهر مارس 2020، تزامنا مع الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها المدينة خلال الموسم الشتوى الحالي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولي إن إدارة المطار استقبلت أول رحلة التابعة لشركة أنتر إير، التي وصلت من مدينة برمينغهام بمدافع المياه وهو الإجراء الذي يتم مع أي رحلة جديدة تصل المطار.

وقام فريق العلاقات العامة بالمصرية للمطارات باستقبال ركاب الرحلة بالورود فور دخولهم الصالة.

من جانبه، أكد وزير الطيران المدنى يونس المصرى، أن جميع المطارات المصريه تطبق كافة الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة الدولية، وتعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للركاب.

وأضاف المصري أن وزارة الطيران المدنى تحرص على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات و الأجهزة المعنية من أجل زيادة و تنميه حجم الحركة السياحية الوافدة من وإلى مصر، خاصه وأن قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد القومي .

من المقرر أن تصل رحلة أسبوعياً لشركة إنتر إير من لندن إلى شرم الشيخ ، وذلك لتشغيل الموسم الشتوى الحالى ، كما تقرر تشغيل عدد «10» رحلات أسبوعية لشركة “توي فلاي” فى بداية الموسم الصيفى القادم فيما تضع عدد من الشركات الإنجليزيه الأخري جداول تشغيل رحلاتها خلال الفترة القادمة .

ومن المقرر أن يستأنف التشغيل بواقع رحلة أسبوعيا حتى شهر مارس 2020، تزامنا مع الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها المدينة خلال الموسم الشتوى الحالي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولي إن إدارة المطار استقبلت أول رحلة التابعة لشركة أنتر إير، التي وصلت من مدينة برمينغهام بمدافع المياه وهو الإجراء الذي يتم مع أي رحلة جديدة تصل المطار.

وقام فريق العلاقات العامة بالمصرية للمطارات باستقبال ركاب الرحلة بالورود فور دخولهم الصالة.

من جانبه، أكد وزير الطيران المدنى يونس المصرى، أن جميع المطارات المصريه تطبق كافة الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة الدولية، وتعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للركاب.

وأضاف المصري أن وزارة الطيران المدنى تحرص على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات و الأجهزة المعنية من أجل زيادة و تنميه حجم الحركة السياحية الوافدة من وإلى مصر، خاصه وأن قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد القومي .

من المقرر أن تصل رحلة أسبوعياً لشركة إنتر إير من لندن إلى شرم الشيخ ، وذلك لتشغيل الموسم الشتوى الحالى ، كما تقرر تشغيل عدد «10» رحلات أسبوعية لشركة “توي فلاي” فى بداية الموسم الصيفى القادم فيما تضع عدد من الشركات الإنجليزيه الأخري جداول تشغيل رحلاتها خلال الفترة القادمة .