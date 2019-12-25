في 30 ثانية.. اعرف صحة قلبك

كشف موقع “برايت سايد” طريقة بسيطة يمكن لأي شخص اتباعها، لقياس مدى صحة القلب، وصحة الدورة الدموية لديه.

وقال موقع “برايت سايد” إن الاختبار لا يستغرق أكثر من 30 ثانية، ولا يتطلب سوى وعاء أو حوض، وماء بارد وقطع ثلج.

ووفقا للموقع، على الشخص ملئ الوعاء بالماء البارد وإضافة مكعبات الثلج، ثم إدخال كلتا يديه في الماء لمدة 30 ثانية.

وبهذه العملية، سيلاحظ الشخص تفاعل الدم مع البرد، مما سيعطي نتيجة حول صحة القلب.

وقال الموقع إن الاختبار له نتيجتين، الأولى هي أن أصابع اليد ستصاب بالاحمرار، مما يعني أن الشخص بصحة جيدة، وأنه لا توجد مشاكل بالنسبة لضخ الدم للأوكسجين.

احمرار الأصابع يعني أن الدورة الدموية وعملية ضخ القلب للدم في الجسم بصحة جيدة.

أما النتيجة الثانية، فهي أن يصبح لون أطراف الأصابع باهتا، أو يتحول للون الأزرق، وهذا يعني أن هناك مشاكل في الدورة الدموية.

ومن الممكن أن تحدث هذه الأعراض عندما يكون لخلايا الدم الحمراء مستويات منخفضة من الأكسجين.

وإذا حدث ذلك، يمكنك تسخين أصابعك أو تدليكها لزيادة الدورة الدموية، ومساعدتها على العودة إلى وضعها الطبيعي.

بالطبع في هذه المرحلة، يجب على الشخص تحديد موعد لرؤية طبيب عام، لإجراء مزيد من الاختبارات، وفقا “لبرايت سايد”.

وقال موقع “برايت سايد” إن الاختبار لا يستغرق أكثر من 30 ثانية، ولا يتطلب سوى وعاء أو حوض، وماء بارد وقطع ثلج.

ووفقا للموقع، على الشخص ملئ الوعاء بالماء البارد وإضافة مكعبات الثلج، ثم إدخال كلتا يديه في الماء لمدة 30 ثانية.

وبهذه العملية، سيلاحظ الشخص تفاعل الدم مع البرد، مما سيعطي نتيجة حول صحة القلب.

وقال الموقع إن الاختبار له نتيجتين، الأولى هي أن أصابع اليد ستصاب بالاحمرار، مما يعني أن الشخص بصحة جيدة، وأنه لا توجد مشاكل بالنسبة لضخ الدم للأوكسجين.

احمرار الأصابع يعني أن الدورة الدموية وعملية ضخ القلب للدم في الجسم بصحة جيدة.

أما النتيجة الثانية، فهي أن يصبح لون أطراف الأصابع باهتا، أو يتحول للون الأزرق، وهذا يعني أن هناك مشاكل في الدورة الدموية.

ومن الممكن أن تحدث هذه الأعراض عندما يكون لخلايا الدم الحمراء مستويات منخفضة من الأكسجين.

وإذا حدث ذلك، يمكنك تسخين أصابعك أو تدليكها لزيادة الدورة الدموية، ومساعدتها على العودة إلى وضعها الطبيعي.

بالطبع في هذه المرحلة، يجب على الشخص تحديد موعد لرؤية طبيب عام، لإجراء مزيد من الاختبارات، وفقا “لبرايت سايد”.