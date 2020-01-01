دراسة تكشف.. ما أهمية تناول تفاحتين يوميا لصحتك؟

وجد خبراء جامعة بريطانية أن تناول تفاحتين يوميا قد يقلل من خطر تعرض الناس لأزمة قلبية أو سكتة دماغية قاتلة، ناتجة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن التفاحتين تحتويان على ربع الألياف الموصي بها للفرد الواحد، ونوع من الألياف التي تغذي بكتيريا الأمعاء المهمة لإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، التي قد تقلل من إنتاج الكوليسترول الضار.

وتعد هذه الدراسة، التي نشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، هامة نظرا لأن ارتفاع الكوليسترول في الدم، يمكن أن يسد الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأشارت الدراسة، التي قامت بإعدادها جامعة ريدينغ البريطانية بعد اختبار مشاركة 40 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عاما يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم، إلى أن تناول تفاحتين كبيرتين يوميا لمدة 8 أسابيع قلل ذلك من مستويات الكوليسترول الضار لديهم بنسبة 4 بالمئة تقريبا.

ووجد فريق البحث أن الأوعية الدموية لديهم كانت أكثر صحة وارتخاء بعد تناول التفاح يوميا، وهو ما يشبه التأثير الموجود في الأطعمة الأخرى، التي تحتوي على مركبات طبيعية تسمى البوليفينول مثل الشاي.

وقالت معدة الدراسة، جولي لوفغروف: “الأشخاص الذين يتناولون يوميا تفاحين كبيرين تحتويان على نسبة عالية من البوليفينول، ينخفض لديهم مستوى كوليسترول «LDL» المعروف أيضا باسم الكوليسترول الضار”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن التفاحتين تحتويان على ربع الألياف الموصي بها للفرد الواحد، ونوع من الألياف التي تغذي بكتيريا الأمعاء المهمة لإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، التي قد تقلل من إنتاج الكوليسترول الضار.

وتعد هذه الدراسة، التي نشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، هامة نظرا لأن ارتفاع الكوليسترول في الدم، يمكن أن يسد الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأشارت الدراسة، التي قامت بإعدادها جامعة ريدينغ البريطانية بعد اختبار مشاركة 40 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عاما يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم، إلى أن تناول تفاحتين كبيرتين يوميا لمدة 8 أسابيع قلل ذلك من مستويات الكوليسترول الضار لديهم بنسبة 4 بالمئة تقريبا.

ووجد فريق البحث أن الأوعية الدموية لديهم كانت أكثر صحة وارتخاء بعد تناول التفاح يوميا، وهو ما يشبه التأثير الموجود في الأطعمة الأخرى، التي تحتوي على مركبات طبيعية تسمى البوليفينول مثل الشاي.

وقالت معدة الدراسة، جولي لوفغروف: “الأشخاص الذين يتناولون يوميا تفاحين كبيرين تحتويان على نسبة عالية من البوليفينول، ينخفض لديهم مستوى كوليسترول «LDL» المعروف أيضا باسم الكوليسترول الضار”.