ارتفاع أعداد المصابين بـ”المرض الغامض” في الصين

قالت إدارة الصحة والغذاء في هونغ كونغ، الأحد، إن سبع حالات إضافية تخضع للعلاج من التهاب رئوي فيروسي محتمل.

وبعد تسجيل الحالات الجديدة، تعتقد السلطات أن 15 مريضا في الإجمال في هونغ كونغ ربما أصيبوا بمرض تنفسي “غامض”، أصابت عدواه ما لا يقل عن 44 شخصا في مدينة ووهان في بر الصين.

وقالت السلطات الصينية، الجمعة، إن 11 حالة من المصابين الأربعة والأربعين حالتهم حرجة، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

ويذكّر المرض الذي ظهر الشهر الماضي، بتفشي “وباء سارس 2002-2003” الذي ظهر في جنوب الصين، وقتل أكثر من 700 شخص في بر الصين وهونغ كونغ وأماكن أخرى.

وقالت صوفيا تشان مديرة الإدارة الصحية في هونغ كونغ، إن الحالات السبع التي أبلغ عنها مؤخرا مستقرة.

وصدرت توجيهات للمستشفيات والأطباء بالإبلاغ عن حالات الحمى التي يعاني منها أي شخص كان قد سافر إلى ووهان خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة، حسبما أفادت تشان.

وذكرت إدارة المستشفى أنها فعّلت مستوى “الاستجابة الحرجة” للحد من انتشار العدوى.

وحذرت مديرة الإدارة الصحية سكان هونغ كونغ من أسواق المأكولات البحرية، ومسابقات الأكل في بر الصين.

وبعد تسجيل الحالات الجديدة، تعتقد السلطات أن 15 مريضا في الإجمال في هونغ كونغ ربما أصيبوا بمرض تنفسي “غامض”، أصابت عدواه ما لا يقل عن 44 شخصا في مدينة ووهان في بر الصين.

وقالت السلطات الصينية، الجمعة، إن 11 حالة من المصابين الأربعة والأربعين حالتهم حرجة، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

ويذكّر المرض الذي ظهر الشهر الماضي، بتفشي “وباء سارس 2002-2003” الذي ظهر في جنوب الصين، وقتل أكثر من 700 شخص في بر الصين وهونغ كونغ وأماكن أخرى.

وقالت صوفيا تشان مديرة الإدارة الصحية في هونغ كونغ، إن الحالات السبع التي أبلغ عنها مؤخرا مستقرة.

وصدرت توجيهات للمستشفيات والأطباء بالإبلاغ عن حالات الحمى التي يعاني منها أي شخص كان قد سافر إلى ووهان خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة، حسبما أفادت تشان.

وذكرت إدارة المستشفى أنها فعّلت مستوى “الاستجابة الحرجة” للحد من انتشار العدوى.

وحذرت مديرة الإدارة الصحية سكان هونغ كونغ من أسواق المأكولات البحرية، ومسابقات الأكل في بر الصين.