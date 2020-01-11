كلمة السر في توهج رونالدو.. “حمية غذائية”

لا يزال الكثيرون من عشاق كرة القدم يتساءلون عن سر بقاء النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي داخل المستطيل الأخضر وهو في أوج تألقه رغم بلوغه 34 عاما، والذي قلما يستمر معه لاعبو الكرة بسبب تراجع لياقتهم البدنية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه بالنسبة للاعب كرة وصل إلى سن الـ34، ولا يزال على قمة الكرة العالمية، يتخذ رونالدو إجراءات احترازية إضافية كي يظل محتفظا بمهاراته ولياقته، ومن ثم عطائه داخل الملعب في أي ناد يدافع عن ألوان قميصه.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية “البالون دور” 5 مرات، يتناول 6 وجبات في اليوم بمعدل وجبة كل 3-4 ساعات، كي يحصل على احتياجات جسمه من العناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها لاعب الكرة، وليعزز نظام التمثيل الغذائي الواجب على كل رياضي أن يمتلكه.

ويرافق النجم البرتغالي أخصائي تغذية منذ أن كان يصول ويجول في ريال مدريد، حيث يتبع حمية غذائية تتيح له بناء عضلات ضخمة وامتلاك كتلة دهنية منخفضة جدا.

ويتناول رونالدو الحبوب والفواكه الطازجة والبروتينات النافعة الموجودة في الأسماك، على أن تكون تلك الأكلات طازجة وليست مجمدة، كما يكثر “الدون” دائما على تناول كميات وفيرة من السلطة في كل الوجبات ويتناول الجبن واللحوم والزبادي منخفض الدهن والفواكه وخبز الأفوكادو المحمص.

ويعتبر “صاروخ ماديرا” لحوم الدجاج واحدة من الأطعمة السحرية كونها غنية بالبروتينات ومنخفضة الدهون.

وينتبه نجم منتخب البرتغال دائما وأبدا إلى نظامه الغذائي، حيث يحظر حظرا تاما وجود المشروبات الغازية كما يتجنب تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المجمدة.

من جانبه، تحدث البروفيسور، نيك ليتلهيلز، في كتابه الذي يحمل عنوان “النوم، أسطورة الساعات الـ8، وقوة النوم.. وخطة جديدة لإنعاش جسمك وعقلك”، قائلا إن نمط النوم الخاص برونالدو لا يعتمد على الراحة والنوم لـ8 ساعات متصلة، ولكن يعتمد على نظام نوم بساعات متقطعة”.

وأشار ليتلهيلز إلى أنه من المثالي جدا لأي رياضي محترف أن ينام 5 مرات في اليوم، مدة المرة الواحدة 90 دقيقة، وهو ما يطبقه رونالدو حرفيا حتى في أيام الإجازة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه بالنسبة للاعب كرة وصل إلى سن الـ34، ولا يزال على قمة الكرة العالمية، يتخذ رونالدو إجراءات احترازية إضافية كي يظل محتفظا بمهاراته ولياقته، ومن ثم عطائه داخل الملعب في أي ناد يدافع عن ألوان قميصه.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية “البالون دور” 5 مرات، يتناول 6 وجبات في اليوم بمعدل وجبة كل 3-4 ساعات، كي يحصل على احتياجات جسمه من العناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها لاعب الكرة، وليعزز نظام التمثيل الغذائي الواجب على كل رياضي أن يمتلكه.

ويرافق النجم البرتغالي أخصائي تغذية منذ أن كان يصول ويجول في ريال مدريد، حيث يتبع حمية غذائية تتيح له بناء عضلات ضخمة وامتلاك كتلة دهنية منخفضة جدا.

ويتناول رونالدو الحبوب والفواكه الطازجة والبروتينات النافعة الموجودة في الأسماك، على أن تكون تلك الأكلات طازجة وليست مجمدة، كما يكثر “الدون” دائما على تناول كميات وفيرة من السلطة في كل الوجبات ويتناول الجبن واللحوم والزبادي منخفض الدهن والفواكه وخبز الأفوكادو المحمص.

ويعتبر “صاروخ ماديرا” لحوم الدجاج واحدة من الأطعمة السحرية كونها غنية بالبروتينات ومنخفضة الدهون.

وينتبه نجم منتخب البرتغال دائما وأبدا إلى نظامه الغذائي، حيث يحظر حظرا تاما وجود المشروبات الغازية كما يتجنب تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المجمدة.

من جانبه، تحدث البروفيسور، نيك ليتلهيلز، في كتابه الذي يحمل عنوان “النوم، أسطورة الساعات الـ8، وقوة النوم.. وخطة جديدة لإنعاش جسمك وعقلك”، قائلا إن نمط النوم الخاص برونالدو لا يعتمد على الراحة والنوم لـ8 ساعات متصلة، ولكن يعتمد على نظام نوم بساعات متقطعة”.

وأشار ليتلهيلز إلى أنه من المثالي جدا لأي رياضي محترف أن ينام 5 مرات في اليوم، مدة المرة الواحدة 90 دقيقة، وهو ما يطبقه رونالدو حرفيا حتى في أيام الإجازة.