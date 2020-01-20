الرئيس الصيني: يجب كبح انتشار فيروس “كورونا” بحزم

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، إن بلاده ستكبح انتشار مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس “كورونا” جديد.

ونقل التلفزيون الرسمي الصيني، عن الرئيس جين بينغ قوله: “يجب إعطاء حياة وصحة الناس الأولوية القصوى ويجب كبح انتشار المرض بحزم”.

ووفق التلفزيون، فإن الصين أكدت وجود 217 حالة إجمالا من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه أولا في مدينة ووهان في وسط البلاد، حسبما نقلت “رويترز”.

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد “سارس” في آسيا عامي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.

وسلالات فيروس “كورونا” عائلة كبيرة، يمكن أن تسبب عدوى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد “سارس”.

ونقل التلفزيون الرسمي الصيني، عن الرئيس جين بينغ قوله: “يجب إعطاء حياة وصحة الناس الأولوية القصوى ويجب كبح انتشار المرض بحزم”.

ووفق التلفزيون، فإن الصين أكدت وجود 217 حالة إجمالا من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه أولا في مدينة ووهان في وسط البلاد، حسبما نقلت “رويترز”.

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد “سارس” في آسيا عامي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.

وسلالات فيروس “كورونا” عائلة كبيرة، يمكن أن تسبب عدوى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد “سارس”.