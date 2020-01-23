إقليم صيني يؤكد أول حالة وفاة بـ”كورونا” خارج منطقة التفشي

قالت السلطات الصحية في إقليم خبي الصيني إن مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد توفي، وهو ما يمثل أول حالة وفاة مؤكدة بالمرض خارج إقليم هوبي، الذي بدأ فيه التفشي.

وقالت اللجنة الصحية في إقليم خبي في بيان اليوم الخميس إن مريضا في الثمانين من عمره توفي أمس الأربعاء لكن لم تؤكد إصابته بالفيروس سوى اليوم الخميس.

هذا وقررت الصين فرض الحجر الصحي بحكم الأمر الواقع، على مدينتين، حيث عزلت السلطات الصينية أكثر من 11 مليون مواطن، الخميس، في مدينة ووهان، كما أوقفت حركة القطارات في هوانغانغ، لتعزل بذلك نحو 18 مليون مواطن.

وتوفي 17 شخصا بالفيروس، جميعهم في ووهان والمناطق المحيطة بها. وكان متوسط عمر الضحايا 73 عاما، وأكبرهم سنا يبلغ من العمر 89 عاما وأصغرهم 48 عاما.

احتياطات للوقاية من “كورونا”

ونشرت منظمة الصحة العالمية، على موقعها، بعض الاحتياطات التي يجب على المسافرين أخذها بعين الاعتبار لحماية ووقاية أنفسهم من “كورونا”.

وقالت المنظمة العالمية إن احتمالات وطرق ‏انتقال هذا الفيروس ما تزال غير واضحة، مشيرة إلى أنه من شأن تقليل خطورة الإصابة ‏بالالتهابات التنفسية الحادة أثناء السفر إلى مناطق متضررة بالمرض «مدينة ووهان حاليا» أن يكون أمرا رشيدا.

ونصحت المنظمة بتجنب مخالطة المصابين بالتهابات تنفسية حادة وحيوانات المزارع أو الحيوانات البرية مخالطة حميمة، إلى جانب المواظبة على غسل اليدين مرارا وتكرارا.

كما جرى التشديد على ضرورة تزويد الممارسين في مجال الصحة وسلطات الصحة العمومية المسافرين بمعلومات ‏تقلل خطورة إصابتهم عموما بالالتهابات التنفسية الحادة عن طريق الاستعانة بالعيادات ‏الصحية والوكالات المعنية بشؤون السفر.

وقالت اللجنة الصحية في إقليم خبي في بيان اليوم الخميس إن مريضا في الثمانين من عمره توفي أمس الأربعاء لكن لم تؤكد إصابته بالفيروس سوى اليوم الخميس.

هذا وقررت الصين فرض الحجر الصحي بحكم الأمر الواقع، على مدينتين، حيث عزلت السلطات الصينية أكثر من 11 مليون مواطن، الخميس، في مدينة ووهان، كما أوقفت حركة القطارات في هوانغانغ، لتعزل بذلك نحو 18 مليون مواطن.

وتوفي 17 شخصا بالفيروس، جميعهم في ووهان والمناطق المحيطة بها. وكان متوسط عمر الضحايا 73 عاما، وأكبرهم سنا يبلغ من العمر 89 عاما وأصغرهم 48 عاما.

احتياطات للوقاية من “كورونا”

ونشرت منظمة الصحة العالمية، على موقعها، بعض الاحتياطات التي يجب على المسافرين أخذها بعين الاعتبار لحماية ووقاية أنفسهم من “كورونا”.

وقالت المنظمة العالمية إن احتمالات وطرق ‏انتقال هذا الفيروس ما تزال غير واضحة، مشيرة إلى أنه من شأن تقليل خطورة الإصابة ‏بالالتهابات التنفسية الحادة أثناء السفر إلى مناطق متضررة بالمرض «مدينة ووهان حاليا» أن يكون أمرا رشيدا.

ونصحت المنظمة بتجنب مخالطة المصابين بالتهابات تنفسية حادة وحيوانات المزارع أو الحيوانات البرية مخالطة حميمة، إلى جانب المواظبة على غسل اليدين مرارا وتكرارا.

كما جرى التشديد على ضرورة تزويد الممارسين في مجال الصحة وسلطات الصحة العمومية المسافرين بمعلومات ‏تقلل خطورة إصابتهم عموما بالالتهابات التنفسية الحادة عن طريق الاستعانة بالعيادات ‏الصحية والوكالات المعنية بشؤون السفر.