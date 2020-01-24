بالتعاون مع “غوغل”.. علماء ينشئون أدق خارطة لدماغ ذبابة

قال علماء أميركيون، إنهم صمموا خارطة ثلاثية الأبعاد للدماغ، على نحو فائق الدقة، وسط آمال بأن تساعد هذه الخطوة على فهم الطريقة التي يعمل بها الجزء الحيوي من الجسم.

وبحسب ما نقلت “فوكس نيوز”، فإن الخارطة التي تضم أجزاء ملونة بالأزرق والأرجواني والأخضر، تشكل الآلاف من الخلايا إلى جانب الملايين من الاتصالات التي تجري في دماغ الحشرة المعروفة بـ”ذبابة الفاكهة”.

ورغم الدقة العالية لهذه الخارطة، إلا أنها لا تشمل سوى ثلث دماغ الحشرة فقط، وهي المنطقة التي تساهم في عمليات التعلم والرؤية وشم الروائح والتنقل.

واكتشف الباحثون وجود أكثر من 4 آلاف من الخلايا العصبية في هذا الجزء من الدماغ، وهو ما سيساعد على فهم عادات النوم لدى الحشرات.

وجرى تصميم الخارطة، في إطار شراكة بين باحثين من شركة “غوغل” وهيئة “جينيليا” البحثية في فرجينيا.

وقام الباحثون بتقطيع دماغ الحشرة إلى أجزاء متناهية الصغر عن طريق سكين ذي حرارة عالية، ثم قاموا بتصوير كل جزء على حدة، بواسطة “إلكترون” مجهري.

وفي مرحلة أخرى، قام الباحثون بدمج الصور التي جرى أخذها من أجل الحصول على خارطة شاملة، وتتبع المسارات التي تسلكها الخلايا العصبية.

وتظهر هذه الخارطة كيف ترتبط التفاعلات الجارية في الدماغ بالتصرفات التي يقدم عليها الكائن الحي.

لكن بعض الخبراء يقللون من شأن هذه الخطوة العلمية، لأنها ركزت على دماغ الحشرة، ذي العدد المحدود من الخلايا، أي الآلاف فقط، لكنها ما زالت بعيدة عن تصوير الدماغ البشري المعقد الذي يضم ما يقارب 86 مليون خلية عصبية.

وبحسب ما نقلت “فوكس نيوز”، فإن الخارطة التي تضم أجزاء ملونة بالأزرق والأرجواني والأخضر، تشكل الآلاف من الخلايا إلى جانب الملايين من الاتصالات التي تجري في دماغ الحشرة المعروفة بـ”ذبابة الفاكهة”.

ورغم الدقة العالية لهذه الخارطة، إلا أنها لا تشمل سوى ثلث دماغ الحشرة فقط، وهي المنطقة التي تساهم في عمليات التعلم والرؤية وشم الروائح والتنقل.

واكتشف الباحثون وجود أكثر من 4 آلاف من الخلايا العصبية في هذا الجزء من الدماغ، وهو ما سيساعد على فهم عادات النوم لدى الحشرات.

وجرى تصميم الخارطة، في إطار شراكة بين باحثين من شركة “غوغل” وهيئة “جينيليا” البحثية في فرجينيا.

وقام الباحثون بتقطيع دماغ الحشرة إلى أجزاء متناهية الصغر عن طريق سكين ذي حرارة عالية، ثم قاموا بتصوير كل جزء على حدة، بواسطة “إلكترون” مجهري.

وفي مرحلة أخرى، قام الباحثون بدمج الصور التي جرى أخذها من أجل الحصول على خارطة شاملة، وتتبع المسارات التي تسلكها الخلايا العصبية.

وتظهر هذه الخارطة كيف ترتبط التفاعلات الجارية في الدماغ بالتصرفات التي يقدم عليها الكائن الحي.

لكن بعض الخبراء يقللون من شأن هذه الخطوة العلمية، لأنها ركزت على دماغ الحشرة، ذي العدد المحدود من الخلايا، أي الآلاف فقط، لكنها ما زالت بعيدة عن تصوير الدماغ البشري المعقد الذي يضم ما يقارب 86 مليون خلية عصبية.