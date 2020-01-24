لمنع انتشار “كورونا”.. “شنغهاي ديزني” تغلق أبوابها

قالت مدينة شنغهاي ديزني لاند التابعة لشركة والت ديزني، إنها ستغلق أبوابها اعتبارا من السبت، للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا الشبيه بالإنفلونزا، والذي تفشى في مدينة ووهان الصينية.

وذكرت شنغهاي ديزني ريزورت، المشغلة لشنغهاي ديزني على موقعها الإلكتروني: “استجابة لجهود الوقاية والسيطرة على تفشي المرض ومن أجل ضمان صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا تغلق شنغهاي ديزني ريزورت مؤقتا شنغهاي ديزني لاند”.

وأضافت: “سنستمر في مراقبة الموقف عن كثب وسنعلن عن موعد استئناف العمل بعد التأكد من سلامة الموقف”.

وتأهبت الكثير من المتاجر والمكاتب بما في ذلك متاجر التجزئة وشركات الطيران ووكالات السفر والفنادق، بعدما ألقى تفشي فيروس كورونا بظلاله على خطط أسبوع العطلات.

وبدأت الجمعة في الصين عطلة تستمر أسبوعا بمناسبة العام القمري الجديد وهي فترة غالبا ما تعج خلالها شنغهاي ديزني بالزائرين.

وذكرت شنغهاي ديزني ريزورت، المشغلة لشنغهاي ديزني على موقعها الإلكتروني: “استجابة لجهود الوقاية والسيطرة على تفشي المرض ومن أجل ضمان صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا تغلق شنغهاي ديزني ريزورت مؤقتا شنغهاي ديزني لاند”.

وأضافت: “سنستمر في مراقبة الموقف عن كثب وسنعلن عن موعد استئناف العمل بعد التأكد من سلامة الموقف”.

وتأهبت الكثير من المتاجر والمكاتب بما في ذلك متاجر التجزئة وشركات الطيران ووكالات السفر والفنادق، بعدما ألقى تفشي فيروس كورونا بظلاله على خطط أسبوع العطلات.

وبدأت الجمعة في الصين عطلة تستمر أسبوعا بمناسبة العام القمري الجديد وهي فترة غالبا ما تعج خلالها شنغهاي ديزني بالزائرين.