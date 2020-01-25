بسبب فيروس كورونا.. هونغ كونغ تعلن حالة الطوارئ

تتواصل حالات الإعلان عن إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في دول العالم، مثلما حدث في فرنسا، الجمعة، وأستراليا وماليزيا، السبت، الأمر الذي دفع بعض الدول لاتخاذ إجراءات للحيلولة دون وصول المرض إليها.

فقد أعلنت هونغ كونغ، السبت، حالة الطوارئ بسبب الفيروس المثير للقلق، وأوقفت الزيارات الرسمية إلى الصين.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، السبت، حالة الطوارئ بسبب كورونا، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من الصلات بين المدينة والبر الرئيسي الصيني، بحسب ما ذكرت رويترز.

ومن بين الإجراءات للحد من خطر انتشار الفيروس، بقاء المدارس، التي بدأت عطلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة، مغلقة حتى 17 فبراير المقبل.

ومن بين الإجراءات أيضا، وقف رحلات الطيران من وإلى مدينة ووهان الصينية، وكذلك وقف رحلات القطارات السريعة منها وإليها.

وقالت لام إنه سيتم إلغاء جميع الزيارات الرسمية إلى البر الرئيسي «الصين»، كما سيتم إلغاء احتفالات رأس السنة القمرية على الفور.

يشار إلى أن الصين أعلنت السبت إن 41 شخصا توفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم، في الوقت الذي سارعت السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات لمنع حدوث وباء عالمي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في بيان السبت، إن مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين يبلغ الآن 1287.

فقد أعلنت هونغ كونغ، السبت، حالة الطوارئ بسبب الفيروس المثير للقلق، وأوقفت الزيارات الرسمية إلى الصين.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، السبت، حالة الطوارئ بسبب كورونا، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من الصلات بين المدينة والبر الرئيسي الصيني، بحسب ما ذكرت رويترز.

ومن بين الإجراءات للحد من خطر انتشار الفيروس، بقاء المدارس، التي بدأت عطلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة، مغلقة حتى 17 فبراير المقبل.

ومن بين الإجراءات أيضا، وقف رحلات الطيران من وإلى مدينة ووهان الصينية، وكذلك وقف رحلات القطارات السريعة منها وإليها.

وقالت لام إنه سيتم إلغاء جميع الزيارات الرسمية إلى البر الرئيسي «الصين»، كما سيتم إلغاء احتفالات رأس السنة القمرية على الفور.

يشار إلى أن الصين أعلنت السبت إن 41 شخصا توفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم، في الوقت الذي سارعت السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات لمنع حدوث وباء عالمي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في بيان السبت، إن مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين يبلغ الآن 1287.