موسكو.. 7 إصابات ووفاة بـ”كورونا” قرب الحدود الروسية

قالت وزارة الصحة الروسية إن 7 أشخاص أصيبوا بفايروس كورونا في قرى صينية على الحدود مع روسيا، إلا أنها نفت أي إصابة في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الروسية إنه لم يتم في روسيا تأكيد أي حالات مؤكدة اختباريا للإصابة بالأمراض الناجمة عن النوع الجديد من فيروس كورونا، مشيرة إلى تسجيل 7 إصابات بمثل هذه الأمراض، بينها حالة وفاة واحدة.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقت تم نقل 7 مواطنين صينيين يزورون موسكو، إلى المستشفى بعد تشخيص إصابتهم بأمراض ناجمة عن فيروس، دون الإشارة إلى نوعه.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 41 في الصين وأكثر من 1300 إصابة على مستوى العالم، لكن معظم الحالات موجودة في ووهان عاصمة إقليم هوبي.

وقالت وزارة الصحة الروسية إنه لم يتم في روسيا تأكيد أي حالات مؤكدة اختباريا للإصابة بالأمراض الناجمة عن النوع الجديد من فيروس كورونا، مشيرة إلى تسجيل 7 إصابات بمثل هذه الأمراض، بينها حالة وفاة واحدة.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقت تم نقل 7 مواطنين صينيين يزورون موسكو، إلى المستشفى بعد تشخيص إصابتهم بأمراض ناجمة عن فيروس، دون الإشارة إلى نوعه.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 41 في الصين وأكثر من 1300 إصابة على مستوى العالم، لكن معظم الحالات موجودة في ووهان عاصمة إقليم هوبي.