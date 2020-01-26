الصين عن فيروس “كورونا”: يزداد قوة ومعلوماتنا عنه “محدودة”

قال وزير لجنة الصحة الوطنية بالصين، الأحد، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال، تزداد قوة، وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع.

وأضاف ما شياوي، متحدثا في إفادة صحفية، أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد، الذي أدى لوفاة 56 شخصا حتى الآن، محدودة، كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير معلومة بالنسبة لها.

وكان علماء قد حذروا من أنه ربما يكون من المستحيل احتواء انتشار فيروس كورونا داخل حدود الصين، بحسب وسائل إعلام صينية.

وقال مركز إم آر سي للأمراض المعدية عالميا – ومقره لندن – إن انتقال المرض من الإنسان للإنسان هو التفسير الوحيد المعقول لمستوى انتشار العدوى، مقدرا أن كل شخص مصاب يمكن أن ينقل العدوى لشخصين آخرين على الأقل.

وزادت وتيرة انتشار النوع الجديد من الفيروس التاجية “كورونا” في الصين، حيث بلغ عدد القتلى 56 حتى الآن، وأعلنت القنصلية الأمريكية مدينة ووهان وسط البلاد، مركز تفشي الفيروس، اليوم الأحد أنها ستجلي موظفيها وبعض المواطنين على متن طائرة مستأجرة.

وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ الوباء بالخطير، وصعدت الحكومة من جهودها لتقييد السفر والتجمعات، بينما هرعت أطقم طبية وإمدادات إلى ووهان، التي لا تزال مغلقة.

كما أبلغت الحكومة عن 5 حالات في هونغ كونغ، واثنتان في ماكاو، وثلاث في تايوان، واكتشف عدد قليل من الحالات في تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفيتنام وسنغافورة وماليزيا ونيبال وفرنسا وأستراليا.

كما قالت كندا إنها اكتشفت أول حالة لديها، وهو رجل يبلغ من العمر 50 عاما سافر من ووهان إلى غوانغزهو بالصين ثم إلى تورونتو.

وأضاف ما شياوي، متحدثا في إفادة صحفية، أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد، الذي أدى لوفاة 56 شخصا حتى الآن، محدودة، كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير معلومة بالنسبة لها.

وكان علماء قد حذروا من أنه ربما يكون من المستحيل احتواء انتشار فيروس كورونا داخل حدود الصين، بحسب وسائل إعلام صينية.

وقال مركز إم آر سي للأمراض المعدية عالميا – ومقره لندن – إن انتقال المرض من الإنسان للإنسان هو التفسير الوحيد المعقول لمستوى انتشار العدوى، مقدرا أن كل شخص مصاب يمكن أن ينقل العدوى لشخصين آخرين على الأقل.

وزادت وتيرة انتشار النوع الجديد من الفيروس التاجية “كورونا” في الصين، حيث بلغ عدد القتلى 56 حتى الآن، وأعلنت القنصلية الأمريكية مدينة ووهان وسط البلاد، مركز تفشي الفيروس، اليوم الأحد أنها ستجلي موظفيها وبعض المواطنين على متن طائرة مستأجرة.

وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ الوباء بالخطير، وصعدت الحكومة من جهودها لتقييد السفر والتجمعات، بينما هرعت أطقم طبية وإمدادات إلى ووهان، التي لا تزال مغلقة.

كما أبلغت الحكومة عن 5 حالات في هونغ كونغ، واثنتان في ماكاو، وثلاث في تايوان، واكتشف عدد قليل من الحالات في تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفيتنام وسنغافورة وماليزيا ونيبال وفرنسا وأستراليا.

كما قالت كندا إنها اكتشفت أول حالة لديها، وهو رجل يبلغ من العمر 50 عاما سافر من ووهان إلى غوانغزهو بالصين ثم إلى تورونتو.