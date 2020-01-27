الاشتباه بوجود مصابين بفيروس كورونا في زيوريخ

أعلنت سويسرا، الاثنين، أنهتم الاشتباه بحالتين لأشخاص في مدينة زيوريخ، ظهرت عليهما عوارض مشابهة لتلك التي يسببها فيروس كورونا، وقررت السلطات الصحية وضعهما في الحجر الصحي إلى حين التثبت من ذلك.

وبينما لم تفصح السلطات عن هوية المصابين أكدت أنهما عادا من رحلة الى الصين.

وفي تصريح مكتوب ذكر مختبر مستشفى جنيف الطبي أن أكثر من 20 عينة يتم التحقق منها من مختلف أنحاء البلاد، للاشتباه بالعوارض التي تصيب أصحابها، كونها مماثلة لعوارض فيروس كورونا.

ولم تقم سويسرا بأي إجراءات في المطارات أو محطات النقل، ولكن أوعزت إلى المستشفيات والهيئات الطبية بإبلاغ السلطات المختصة عن أي حالة يجرى الاشتباه فيها.

وكانت منظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف تريثت حتى الآن، قبل إعلان حال الطوارىء الدولية، مكتفية بتصنيف مؤقت للحالة على أنها “أزمة خطيرة”، كما أعلنت اجتماعات مفتوحة لأطباء وباحثين متخصصين في علم الفيروسات وإدارة الأزمات.

وبينما لم تفصح السلطات عن هوية المصابين أكدت أنهما عادا من رحلة الى الصين.

وفي تصريح مكتوب ذكر مختبر مستشفى جنيف الطبي أن أكثر من 20 عينة يتم التحقق منها من مختلف أنحاء البلاد، للاشتباه بالعوارض التي تصيب أصحابها، كونها مماثلة لعوارض فيروس كورونا.

ولم تقم سويسرا بأي إجراءات في المطارات أو محطات النقل، ولكن أوعزت إلى المستشفيات والهيئات الطبية بإبلاغ السلطات المختصة عن أي حالة يجرى الاشتباه فيها.

وكانت منظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف تريثت حتى الآن، قبل إعلان حال الطوارىء الدولية، مكتفية بتصنيف مؤقت للحالة على أنها “أزمة خطيرة”، كما أعلنت اجتماعات مفتوحة لأطباء وباحثين متخصصين في علم الفيروسات وإدارة الأزمات.