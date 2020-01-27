الأردن.. حجز “احترازي” لعامل صيني بسبب “كورونا”

قالت وزارة الصحة الأردنية إنها قامت بفرض حجر صحي احترازي على عامل صيني وصل عمان قبل خمسة أيام من مدينة ووهان الصينية.

وأكدت الوزارة في بيان: “خلو المملكة من المرض وأن عملية الحجز تمت رغم عدم وجود اَي دلالات لإصابة العامل بفيروس كورونا”.

وبينت الوزارة انها أرسلت فريقا لزيارة احد المشاريع في منطقة العطارات الواقعة بين الكرك وعمان، لإجراء الفحوص اللازمة للعمال الصينيين في المشروع والتأكد من سلامتهم.

وأشار البيان إلى أن الوزارة قامت بحجز 3 طلاب أردنيين قدموا من ووهان في مستشفى البشير بشكل احترازي للتأكد من سلامتهم .

وأكدت الوزارة في بيان: “خلو المملكة من المرض وأن عملية الحجز تمت رغم عدم وجود اَي دلالات لإصابة العامل بفيروس كورونا”.

وبينت الوزارة انها أرسلت فريقا لزيارة احد المشاريع في منطقة العطارات الواقعة بين الكرك وعمان، لإجراء الفحوص اللازمة للعمال الصينيين في المشروع والتأكد من سلامتهم.

وأشار البيان إلى أن الوزارة قامت بحجز 3 طلاب أردنيين قدموا من ووهان في مستشفى البشير بشكل احترازي للتأكد من سلامتهم .