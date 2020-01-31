شركة عالمية تطلق اختبارا جديدا لفيروس كورونا

قالت شركة “نوفاسيت” للرعاية الصحية، الجمعة، إنها دشنت اختبارا جزيئيا جديدا لفيروس كورونا، الذي ينتشر حاليا في الصين، ومناطق أخرى من العالم.

وقالت الشركة إن اختبارها الجديد لفيروس قد يحدد سلالة 2019 من الفيروس، وعبرت عن اعتقادها بأن هذا من شأنه أن يميز هذا الاختبار عن باقي الاختبارات التي وصفتها الشركة بأنها أقل دقة.

وقال غراهام ماليس رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان “على مدى الأيام القليلة الماضية، شهدنا طلبا كبيرا على اختبار جينسيج 2019-إن.سي.أو.في” من أكثر من 10 دول.

وكانت لجنة الصحة الوطنية بالصين أعلنت، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 213 بنهاية أمس الخميس، بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.

وأفادت اللجنة في بيان بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس.

وقالت الشركة إن اختبارها الجديد لفيروس قد يحدد سلالة 2019 من الفيروس، وعبرت عن اعتقادها بأن هذا من شأنه أن يميز هذا الاختبار عن باقي الاختبارات التي وصفتها الشركة بأنها أقل دقة.

وقال غراهام ماليس رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان “على مدى الأيام القليلة الماضية، شهدنا طلبا كبيرا على اختبار جينسيج 2019-إن.سي.أو.في” من أكثر من 10 دول.

وكانت لجنة الصحة الوطنية بالصين أعلنت، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 213 بنهاية أمس الخميس، بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.

وأفادت اللجنة في بيان بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس.