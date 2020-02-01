الصين.. تبرعات “فلكية” لمواجهة فيروس كورونا

مع استمرار انتشار فيروس “كورونا” الجديد في الصين، أعلنت وسائل إعلام محلية رسمية عن حملة تبرعات جمعت مبلغا “فلكيا” لمواجهة المرض القاتل، في ظاهرة تعكس تضامنا اجتماعيا واسعا داخل البلاد.

وقالت صحيفة “بيبولز ديلي” الصينية، نقلا عن “جمعية الصين الخيرية”، إن إجمالي التبرعات بلغ 10.1 مليار يوان، أي ما يقترب من مليار ونصف دولار، حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وتحتاج الصين هذه الأموال في تشييد المستشفيات وإكمال إجراءات الحجر الصحي وإجراء الأبحاث الساعية لتحضير لقاح مضاد للفيروس.

وفي أحدث إحصاء بشأن ضحايا “كورونا”، ذكر تلفزيون الصين المركزي نقلا عن لجنة الصحة الوطنية، أن عدد وفيات الفيروس ارتفع بواقع 46 شخصا، الجمعة، ليبلغ 259 في المجمل.

وسجلت البلاد 2102 حالة إصابة جديدة الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791.

وكانت لجنة الصحة بإقليم خوبي، بؤرة انتشار الفيروس، أعلنت تسجيل 45 حالة وفاة و1347 حالة إصابة جديدة، الجمعة.

وأفادت مدينة ووهان عاصمة خوبي بتسجيل 576 حالة إصابة، الجمعة، فضلا عن 33 حالة وفاة.

ولقي 192 شخصا حتفهم بالفيروس داخل ووهان.

ولا تزال شوارع الإقليم مغلقة، كما توقفت وسائل النقل العام، لكن عددا صغيرا من السكان يواصلون خرق الإجراءات في محاولة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية يوم الخميس بسبب الفيروس الذي سبب ذعرا عالميا وانتقل إلى عدد من الدول.

وقالت صحيفة “بيبولز ديلي” الصينية، نقلا عن “جمعية الصين الخيرية”، إن إجمالي التبرعات بلغ 10.1 مليار يوان، أي ما يقترب من مليار ونصف دولار، حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وتحتاج الصين هذه الأموال في تشييد المستشفيات وإكمال إجراءات الحجر الصحي وإجراء الأبحاث الساعية لتحضير لقاح مضاد للفيروس.

وفي أحدث إحصاء بشأن ضحايا “كورونا”، ذكر تلفزيون الصين المركزي نقلا عن لجنة الصحة الوطنية، أن عدد وفيات الفيروس ارتفع بواقع 46 شخصا، الجمعة، ليبلغ 259 في المجمل.

وسجلت البلاد 2102 حالة إصابة جديدة الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791.

وكانت لجنة الصحة بإقليم خوبي، بؤرة انتشار الفيروس، أعلنت تسجيل 45 حالة وفاة و1347 حالة إصابة جديدة، الجمعة.

وأفادت مدينة ووهان عاصمة خوبي بتسجيل 576 حالة إصابة، الجمعة، فضلا عن 33 حالة وفاة.

ولقي 192 شخصا حتفهم بالفيروس داخل ووهان.

ولا تزال شوارع الإقليم مغلقة، كما توقفت وسائل النقل العام، لكن عددا صغيرا من السكان يواصلون خرق الإجراءات في محاولة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية يوم الخميس بسبب الفيروس الذي سبب ذعرا عالميا وانتقل إلى عدد من الدول.