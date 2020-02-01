فيديو.. صيني يفاجئ مركزا للشرطة بـ”بادرة نبيلة” والرد مؤثر

قام رجل في مقاطعة آنهوي بجنوب شرق الصين بمبادرة فريدة من نوعها، لاقت استحسانا كبيرا على المواقع الاجتماعية، وفق ما ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

ويقبل الناس في كثير من بلدان العالم، هذه الأيام، على ارتداء قناع الوجه، لأجل حماية أنفسهم من إصابة محتملة بفيروس “كورونا”، الذي خلف إلى حدود الساعة نحو 259 حالة وفاة، إضافة إلى آلاف الإصابات.

ويقبل الناس في كثير من بلدان العالم، هذه الأيام، على ارتداء قناع الوجه، لأجل حماية أنفسهم من إصابة محتملة بفيروس “كورونا”، الذي خلف إلى حدود الساعة نحو 259 حالة وفاة، إضافة إلى آلاف الإصابات.

وجاءت مبادرة الرجل في خضم تداعيات فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين وانتشر بعدها في عدد من بلدان العالم.

وتظهر كاميرا للمراقبة رجلا يدخل مركزا للشرطة ويضع على مكتب الاستقبال عددا من العلب الصغيرة، تبين لاحقا أنها تحتوي على أقنعة الوجه الطبية لمساعدة الناس على تجنب العدوى.

ولم ينتظر الرجل دقيقة واحدة، حيث اكتفى بوضع العلب على المكتب والمغادرة راكضا، الأمر الذي جعل عناصر الأمن يلاحقونه.

واكتفى صاحب هذه المبادرة بالتلويح لرجال الأمن، الذين قدموا له بدورهم تحية عسكرية عرفانا له.

وذكرت “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن الشرطة فتحت العلب، فوجدت داخلها نحو 500 قناع للوجه، لتقديمها للمواطنين بهدف الوقاية من كورونا.

ويقبل الناس في كثير من بلدان العالم، هذه الأيام، على ارتداء قناع الوجه، لأجل حماية أنفسهم من إصابة محتملة بفيروس “كورونا”، الذي خلف إلى حدود الساعة نحو 259 حالة وفاة، إضافة إلى آلاف الإصابات.

ويقدم هذا القناع حماية كبيرة لمن يرتديه، حيث يساهم في كبح دخول 95 في المئة من جزيئات الهواء الصغرى.

وفي ظل تفشي الفيروس، ينصح الخبراء بالحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بين الفينة والأخرى، فضلا عن عدم لمس الفم والعينين باليدين قبل غسلهما، إضافة إلى ضرورة تغطية الفم والأنف بمنديل أثناء السعال أو العطس.

وجاءت مبادرة الرجل في خضم تداعيات فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين وانتشر بعدها في عدد من بلدان العالم.

وتظهر كاميرا للمراقبة رجلا يدخل مركزا للشرطة ويضع على مكتب الاستقبال عددا من العلب الصغيرة، تبين لاحقا أنها تحتوي على أقنعة الوجه الطبية لمساعدة الناس على تجنب العدوى.

ولم ينتظر الرجل دقيقة واحدة، حيث اكتفى بوضع العلب على المكتب والمغادرة راكضا، الأمر الذي جعل عناصر الأمن يلاحقونه.

واكتفى صاحب هذه المبادرة بالتلويح لرجال الأمن، الذين قدموا له بدورهم تحية عسكرية عرفانا له.

وذكرت “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن الشرطة فتحت العلب، فوجدت داخلها نحو 500 قناع للوجه، لتقديمها للمواطنين بهدف الوقاية من كورونا.

ويقبل الناس في كثير من بلدان العالم، هذه الأيام، على ارتداء قناع الوجه، لأجل حماية أنفسهم من إصابة محتملة بفيروس “كورونا”، الذي خلف إلى حدود الساعة نحو 259 حالة وفاة، إضافة إلى آلاف الإصابات.

ويقدم هذا القناع حماية كبيرة لمن يرتديه، حيث يساهم في كبح دخول 95 في المئة من جزيئات الهواء الصغرى.

وفي ظل تفشي الفيروس، ينصح الخبراء بالحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بين الفينة والأخرى، فضلا عن عدم لمس الفم والعينين باليدين قبل غسلهما، إضافة إلى ضرورة تغطية الفم والأنف بمنديل أثناء السعال أو العطس.