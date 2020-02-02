فيروس كورونا.. أحدث التطورات وأبرز الحقائق

أعلنت إدارة الصحة الفلبينية أن الفلبين سجلت، الأحد، أول حالة وفاة خارج الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في إقليم هوبي بوسط الصين وانتشر في نحو 24 دولة بمختلف أرجاء العالم.

وفيما يلي أحدث تطورات انتشار فيروس كورنا وتأثيره على حركة الطيران والشركات في العالم:

* قتل الفيروس 304 أشخاص في الصين وفقا لبيانات إدارة الصحة الوطنية، الأحد.

* تأكدت 2590 حالة إصابة جديدة في الصين، السبت، وهي أعلى زيادة يومية منذ بدء انتشاره، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 14 ألفا و380 حالة.

* سجلت حالات إصابة في أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ واليابان وروسيا وإسبانيا وتايلاند والولايات المتحدة و14 دولة ومنطقة أخرى خارج البر الرئيسي للصين.

* أكد مسؤولون من قطاع الصحة في الولايات المتحدة، السبت، حالة إصابة ثامنة بفيروس كورونا الجديد، وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنها ستوفر مأوى للواصلين من الخارج الذين قد يتطلب الأمر وضعهم في حجر صحي.

* ستفتح أسواق المال الصيني أبوابها غدا الاثنين بعد عطلة رأس السنة القمرية التي طال أمدها، بسبب انتشار الفيروس، وفقا لما ذكرته هيئة الرقابة على الأوراق المالية في حديث نشرته صحيفة بيبولز ديلي المدعومة من الحكومة، الأحد.

* قال البنك المركزي الصيني إنه سيضخ سيولة قدرها 1.2 تريليون يوان «173.81 مليار دولار» في الأسواق من خلال عمليات إعادة شراء للأوراق المالية الاثنين، بعد أن وعد بتوفير دعم نقدي وائتماني للشركات التي تواجه صعوبات بسبب انتشار الفيروس.

* تشير البيانات الصينية إلى أن الفيروس أقل خطورة من متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد «سارس» الذي انتشر في عامي 2002 و2003 وقتل نحو 800 شخص وأصاب نحو ثمانية آلاف آخرين.

* أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المرض يشكل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا.

* أعلنت الولايات المتحدة أول حالة انتقال للمرض من شخص لشخص على أراضيها. وسجلت ألمانيا واليابان وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية حالات مماثلة مما يشير لتزايد احتمالات انتشار المرض.

* تخضع مدينة ووهان وإقليم هوبي بوسط الصين، حيث ظهر الفيروس، لحجر صحي فعلي.

* ذكرت السلطات الطبية إن أعداد حالات الإصابة قفزت في مدينتين مجاورتين لووهان، مما يزيد المخاوف من ظهور بؤر انتشار جديدة على الرغم من القيود المشددة على السفر.

* الولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة ونيوزيلندا وفيتنام من بين الدول التي منعت دخول الأجانب الذين زاروا مؤخرا الصين.

* قالت شركة أبل إنها ستغلق كل متاجرها ومكاتبها في الصين حتى التاسع من فبراير. وقيدت شركتا وولمارت وإيكيا وغيرهما القيود على السفر والعمليات.

* علقت خطوط طيران عالمية أو قلصت رحلاتها المباشرة لمدن رئيسية بالصين.

* تعمل دول منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة على إجلاء مواطنيها من مدينة ووهان أو بدأت بالفعل في ذلك.

* طلبت رابطتان لصناعات الترفيه في الصين من الاستديوهات والممثلين وقف أنشطة التصوير.

* جرى نقل أو تعليق العديد من الأحداث الرياضية المهمة في الصين، كان أحدثها مباريات تنس الريشة للتأهل للأولمبياد في إقليم هاينان.

* رفضت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ دعوات يوم الجمعة من نقابة إطباء بإغلاق الحدود مع البر الرئيسي للصين.

وفيما يلي أحدث تطورات انتشار فيروس كورنا وتأثيره على حركة الطيران والشركات في العالم:

* قتل الفيروس 304 أشخاص في الصين وفقا لبيانات إدارة الصحة الوطنية، الأحد.

* تأكدت 2590 حالة إصابة جديدة في الصين، السبت، وهي أعلى زيادة يومية منذ بدء انتشاره، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 14 ألفا و380 حالة.

* سجلت حالات إصابة في أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ واليابان وروسيا وإسبانيا وتايلاند والولايات المتحدة و14 دولة ومنطقة أخرى خارج البر الرئيسي للصين.

* أكد مسؤولون من قطاع الصحة في الولايات المتحدة، السبت، حالة إصابة ثامنة بفيروس كورونا الجديد، وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنها ستوفر مأوى للواصلين من الخارج الذين قد يتطلب الأمر وضعهم في حجر صحي.

* ستفتح أسواق المال الصيني أبوابها غدا الاثنين بعد عطلة رأس السنة القمرية التي طال أمدها، بسبب انتشار الفيروس، وفقا لما ذكرته هيئة الرقابة على الأوراق المالية في حديث نشرته صحيفة بيبولز ديلي المدعومة من الحكومة، الأحد.

* قال البنك المركزي الصيني إنه سيضخ سيولة قدرها 1.2 تريليون يوان «173.81 مليار دولار» في الأسواق من خلال عمليات إعادة شراء للأوراق المالية الاثنين، بعد أن وعد بتوفير دعم نقدي وائتماني للشركات التي تواجه صعوبات بسبب انتشار الفيروس.

* تشير البيانات الصينية إلى أن الفيروس أقل خطورة من متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد «سارس» الذي انتشر في عامي 2002 و2003 وقتل نحو 800 شخص وأصاب نحو ثمانية آلاف آخرين.

* أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المرض يشكل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا.

* أعلنت الولايات المتحدة أول حالة انتقال للمرض من شخص لشخص على أراضيها. وسجلت ألمانيا واليابان وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية حالات مماثلة مما يشير لتزايد احتمالات انتشار المرض.

* تخضع مدينة ووهان وإقليم هوبي بوسط الصين، حيث ظهر الفيروس، لحجر صحي فعلي.

* ذكرت السلطات الطبية إن أعداد حالات الإصابة قفزت في مدينتين مجاورتين لووهان، مما يزيد المخاوف من ظهور بؤر انتشار جديدة على الرغم من القيود المشددة على السفر.

* الولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة ونيوزيلندا وفيتنام من بين الدول التي منعت دخول الأجانب الذين زاروا مؤخرا الصين.

* قالت شركة أبل إنها ستغلق كل متاجرها ومكاتبها في الصين حتى التاسع من فبراير. وقيدت شركتا وولمارت وإيكيا وغيرهما القيود على السفر والعمليات.

* علقت خطوط طيران عالمية أو قلصت رحلاتها المباشرة لمدن رئيسية بالصين.

* تعمل دول منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة على إجلاء مواطنيها من مدينة ووهان أو بدأت بالفعل في ذلك.

* طلبت رابطتان لصناعات الترفيه في الصين من الاستديوهات والممثلين وقف أنشطة التصوير.

* جرى نقل أو تعليق العديد من الأحداث الرياضية المهمة في الصين، كان أحدثها مباريات تنس الريشة للتأهل للأولمبياد في إقليم هاينان.

* رفضت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ دعوات يوم الجمعة من نقابة إطباء بإغلاق الحدود مع البر الرئيسي للصين.