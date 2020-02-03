تعاون “دوائي” عملاق لتطوير عقار لفيروس كورونا الجديد

بدأت شركة الأدوية البريطانية “غلاكسوسميثكلاين بي.إل.سي” التعاون مع “التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة” للمساهمة في جهود تطوير لقاح مضاد لتفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن كل من غلاكسوسميثكلاين والتحالف، وهو كيان خاص مقره النرويج، الاثنين، أنهما يتعاونان من أجل تطوير لقاح مضاد للفيروس، الذي تفشى في الصين مؤخرا.

وأوضح البيان إن غلاكسوسميثكلاين ستعمل على توفير “تكنولوجيا منصة تعزيز فاعلية العلاج الطبي” لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، الذي يعرف أيضا باسم “فيروس كورونا ووهان” وكذلك “2019 – إن.سي.أو.في”، مضيفا أن الشركة البريطانية ستتعاون مع كيانات يمولها التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة.

ويتيح استخدام منصة تعزيز فاعلية العلاج الطبي إنتاج المزيد من جرعات اللقاح المضاد، ومن ثم سيزيد من توفيره لمزيد من البشر، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

يشار إلى أن الفيروس سريع الانتشار أدى، حتى الآن، إلى مقتل ما يزيد على 362 شخصا في الصين، وانتشر في أكثر من 24 دولة وتسبب في تضرر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب توقف السفر وإغلاق شركات.

وحتى الآن، لا يوجد لقاح معروف لعلاج فيروس كورونا، على الرغم من شفاء أكثر من 486 شخصا من المرض.

وتعمل الكثير من المنظمات ومن بينها “التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة” على تطوير عقار للفيروس، الذي تفشى أول مرة في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في الصين في أواخر ديسمبر الماضي.

وجاء في بيان صادر عن كل من غلاكسوسميثكلاين والتحالف، وهو كيان خاص مقره النرويج، الاثنين، أنهما يتعاونان من أجل تطوير لقاح مضاد للفيروس، الذي تفشى في الصين مؤخرا.

وأوضح البيان إن غلاكسوسميثكلاين ستعمل على توفير “تكنولوجيا منصة تعزيز فاعلية العلاج الطبي” لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، الذي يعرف أيضا باسم “فيروس كورونا ووهان” وكذلك “2019 – إن.سي.أو.في”، مضيفا أن الشركة البريطانية ستتعاون مع كيانات يمولها التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة.

ويتيح استخدام منصة تعزيز فاعلية العلاج الطبي إنتاج المزيد من جرعات اللقاح المضاد، ومن ثم سيزيد من توفيره لمزيد من البشر، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

يشار إلى أن الفيروس سريع الانتشار أدى، حتى الآن، إلى مقتل ما يزيد على 362 شخصا في الصين، وانتشر في أكثر من 24 دولة وتسبب في تضرر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب توقف السفر وإغلاق شركات.

وحتى الآن، لا يوجد لقاح معروف لعلاج فيروس كورونا، على الرغم من شفاء أكثر من 486 شخصا من المرض.

وتعمل الكثير من المنظمات ومن بينها “التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة” على تطوير عقار للفيروس، الذي تفشى أول مرة في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في الصين في أواخر ديسمبر الماضي.