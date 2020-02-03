فيروس كورونا.. عودة 300 مصري من مدينة ووهان الصينية

وصلت إلى مصر، الاثنين، طائرة إنقاذ قادمة من مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر مركز انتشار وباء كورونا، حاملة على متنها 300 مواطن مصري.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في القاهرة، أن طائرة الإنقاذ المصرية القادمة من مدينة ووهان، في مقاطعة هوبي الصينية، حطت في مطار العلمين غربي البلاد، وعلى متنها 301 مصري، من بينهم 11 رضيعا.

وقالت مصادر مطلعة في الطيران المدني المصري إنه تم استقبال الطائرة العائدة وسط إجراءات مشددة من الجهات العاملة بالمطار بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشارت المصادر إلى أن توجيهات رئاسية صدرت بإعادة الراغبين من المصريين في الصين، خصوصا أولئك المقيمين فى مدينة ووهان التي شهدت اكتشاف أولى حالات الإصابة بـفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أنه تم تجهيز الطائرة، قبل مغادرتها القاهرة، بكافة المستلزمات الطبية والإجراءات اللازمة لإعادة المصريين من ووهان، وأنها كانت تقل طاقما طبيا من وزارة الصحة المصرية لتنظيم عملية صعود العائدين إلى الطائرة بالتعاون مع طاقمها.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في القاهرة، أن طائرة الإنقاذ المصرية القادمة من مدينة ووهان، في مقاطعة هوبي الصينية، حطت في مطار العلمين غربي البلاد، وعلى متنها 301 مصري، من بينهم 11 رضيعا.

وقالت مصادر مطلعة في الطيران المدني المصري إنه تم استقبال الطائرة العائدة وسط إجراءات مشددة من الجهات العاملة بالمطار بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشارت المصادر إلى أن توجيهات رئاسية صدرت بإعادة الراغبين من المصريين في الصين، خصوصا أولئك المقيمين فى مدينة ووهان التي شهدت اكتشاف أولى حالات الإصابة بـفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أنه تم تجهيز الطائرة، قبل مغادرتها القاهرة، بكافة المستلزمات الطبية والإجراءات اللازمة لإعادة المصريين من ووهان، وأنها كانت تقل طاقما طبيا من وزارة الصحة المصرية لتنظيم عملية صعود العائدين إلى الطائرة بالتعاون مع طاقمها.