كورونا.. آخر الأرقام والتطورات بكافة أنحاء العالم

أصاب فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين، أكثر من 24500 شخص في العديد من دول العالم، فيما أعلنت بكين في وقت سابق، الخميس، عن 65 حالة وفاة جديدة.

وفي نظرة على الحالات المؤكدة حتى صباح الثلاثاء في الصين، أعلنت بكين أن مجمل الوفيات وصل إلى 490 حالة، و24324 حالة أخرى تم التأكد من إصابتها بالفيروس في البر الرئيسي.

وبالإضافة إلى ذلك، يوجد 17 حالة في هونغ كونغ – بينهم حالة وفاة واحدة – و10 حالات أخرى في منطقة ماكاو، لكن معظم الوفيات كانت في مقاطعة هوبي وسط الصين، حيث تم اكتشاف المرض في ديسمبر الماضي.

وفيما عدد الحالات المكتشفة حتى صباح اليوم في بقية أنحاء العالم:

– تايلاند: 25.

– اليابان: 33.

– سنغافورة: 24.

– كوريا الجنوبية: 18

– المانيا: 12

– الولايات المتحدة: 11

– تايوان: 11

– ماليزيا: 10

– فيتنام: 10

– استراليا: 13

– فرنسا: 6

– الإمارات العربية المتحدة: 5

– كندا: 4

– الهند: 3

– الفلبين: 3، بينهم حالة توفيت.

– روسيا: 2

– ايطاليا: 2

– بريطانيا: 2

– بلجيكا: 1

– نيبال: 1

– سريلانكا: 1

– السويد: 1

– اسبانيا: 1

-كمبوديا: 1

– فنلندا: 1

وفي نظرة على الحالات المؤكدة حتى صباح الثلاثاء في الصين، أعلنت بكين أن مجمل الوفيات وصل إلى 490 حالة، و24324 حالة أخرى تم التأكد من إصابتها بالفيروس في البر الرئيسي.

وبالإضافة إلى ذلك، يوجد 17 حالة في هونغ كونغ – بينهم حالة وفاة واحدة – و10 حالات أخرى في منطقة ماكاو، لكن معظم الوفيات كانت في مقاطعة هوبي وسط الصين، حيث تم اكتشاف المرض في ديسمبر الماضي.

وفيما عدد الحالات المكتشفة حتى صباح اليوم في بقية أنحاء العالم:

– تايلاند: 25.

– اليابان: 33.

– سنغافورة: 24.

– كوريا الجنوبية: 18

– المانيا: 12

– الولايات المتحدة: 11

– تايوان: 11

– ماليزيا: 10

– فيتنام: 10

– استراليا: 13

– فرنسا: 6

– الإمارات العربية المتحدة: 5

– كندا: 4

– الهند: 3

– الفلبين: 3، بينهم حالة توفيت.

– روسيا: 2

– ايطاليا: 2

– بريطانيا: 2

– بلجيكا: 1

– نيبال: 1

– سريلانكا: 1

– السويد: 1

– اسبانيا: 1

-كمبوديا: 1

– فنلندا: 1