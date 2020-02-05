حملات تطعيم ضد الحصبة تستهدف 45 مليون طفل

أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين، الأربعاء، أنه سيجري تطعيم ما يصل إلى 45 مليون طفل في 7 بلدان نامية ضد الحصبة، في سلسلة حملات كبيرة، تهدف إلى التصدي لزيادة عالمية في انتشار المرض الفيروسي.

وتزايدت حالات الحصبة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم في السنوات القليلة الماضية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في ديسمبر أن ما يقرب من 10 ملايين شخص أصيبوا بالحصبة في عام 2018، وتوفي 140 ألفا، غالبيتهم أطفال.

وقال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين للصحفيين في لندن:”في الوقت الذي ربما تركز فيه وسائل الإعلام على تزايد الحالات في أوروبا والولايات المتحدة، من المحزن أن الغالبية العظمى من الوفيات بسبب الحصبة تحدث في أفقر بلدان العالم”.

وستنفذ الحملات حكومات بنغلادش وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا وكينيا ونيبال والصومال وجنوب السودان، وسيمولها شركاء من بينهم التحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

وهدف الحملة الوصول إلى نحو 45 مليون طفل في ستة أشهر.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن البيانات الأولية لعام 2019 حتى نوفمبر أظهرت زيادة عدد حالات الإصابة بثلاثة أمثالها، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018

وتزايدت حالات الحصبة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم في السنوات القليلة الماضية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في ديسمبر أن ما يقرب من 10 ملايين شخص أصيبوا بالحصبة في عام 2018، وتوفي 140 ألفا، غالبيتهم أطفال.

وقال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين للصحفيين في لندن:”في الوقت الذي ربما تركز فيه وسائل الإعلام على تزايد الحالات في أوروبا والولايات المتحدة، من المحزن أن الغالبية العظمى من الوفيات بسبب الحصبة تحدث في أفقر بلدان العالم”.

وستنفذ الحملات حكومات بنغلادش وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا وكينيا ونيبال والصومال وجنوب السودان، وسيمولها شركاء من بينهم التحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

وهدف الحملة الوصول إلى نحو 45 مليون طفل في ستة أشهر.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن البيانات الأولية لعام 2019 حتى نوفمبر أظهرت زيادة عدد حالات الإصابة بثلاثة أمثالها، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018