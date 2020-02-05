فيروس كورونا.. آخر التطورات لحظة بلحظة من كافة أنحاء العالم

أصاب فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين، أكثر من 24500 شخص في العديد من دول العالم، فيما أعلنت بكين في وقت سابق، الخميس، عن 65 حالة وفاة جديدة.

وفي نظرة على الحالات المؤكدة حتى صباح الثلاثاء في الصين، أعلنت بكين أن مجمل الوفيات وصل إلى 490 حالة، و24324 حالة أخرى تم التأكد من إصابتها بالفيروس في البر الرئيسي.

وبالإضافة إلى ذلك، يوجد 17 حالة في هونغ كونغ – بينهم حالة وفاة واحدة – و10 حالات أخرى في منطقة ماكاو، لكن معظم الوفيات كانت في مقاطعة هوبي وسط الصين، حيث تم اكتشاف المرض في ديسمبر الماضي.

وفيما عدد الحالات المكتشفة حتى صباح اليوم في بقية أنحاء العالم:

– تايلاند: 25.

– اليابان: 33.

– سنغافورة: 24.

– كوريا الجنوبية: 18

– المانيا: 12

– الولايات المتحدة: 11

– تايوان: 11

– ماليزيا: 10

– فيتنام: 10

– استراليا: 13

– فرنسا: 6

– الإمارات العربية المتحدة: 5

– كندا: 4

– الهند: 3

– الفلبين: 3، بينهم حالة توفيت.

– روسيا: 2

– ايطاليا: 2

– بريطانيا: 2

– بلجيكا: 1

– نيبال: 1

– سريلانكا: 1

– السويد: 1

– اسبانيا: 1

-كمبوديا: 1

– فنلندا: 1

آخر التطورات

– أفاد التلفزيون الصيني أن فريق بحث بجامعة تشيجيانغ الصينية، وجد دواء فعالا لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وأعلنت الباحثة الرئيسية في حملة الصين لمحاربة فيروس كورونا الجديد، لي لانجوان، أن فريق البحث الذي تقودها، أحرز “تقدما كبيرا” في الوصول لعلاج فعال لفيروس كورونا الجديد، الثلاثاء ، حسبما ذكرت صحيفة تشيجيانغ الصينية اليومية.

– وفي تطور آخر، قال العالم الرئيسي الذي يقود أبحاث بريطانيا للوصول للقاح فيروس كورونا، إن فريقه حقق “طفرة كبيرة” في الوصول لعقار مضاد للفيروس الجديد.

وقال البروفيسور روبن شاتوك، رئيس قسم الأمراض المناعية في جامعة إمبريال كوليج في لندن، إنه توصل الآن لمرحلة البدء باختبار اللقاح على الحيوانات، مع احتمال البدء بالاختبارات على البشر الصيف المقبل.

– أعلنت مجموعة “إيرباص” للطيران، الأربعاء، أن خط تجميع طائرات إيرباص “إيه 320” في تيانجين بالقرب من بكين، قد أغلق لفترة غير محددة بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.

– ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بفضل أنباء عن دراسة أوبك وحلفائها تخفيضات إنتاج أكبر لمواجهة تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط نتيجة الانتشار السريع لكورونا.

-أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أن المنظمة سترسل كمامات وقفازات وأقنعة تنفس ونحو 18 ألف سترة واقية من مخازنها، لنحو 24 دولة تحتاج إلى الدعم.

وفي نظرة على الحالات المؤكدة حتى صباح الثلاثاء في الصين، أعلنت بكين أن مجمل الوفيات وصل إلى 490 حالة، و24324 حالة أخرى تم التأكد من إصابتها بالفيروس في البر الرئيسي.

وبالإضافة إلى ذلك، يوجد 17 حالة في هونغ كونغ – بينهم حالة وفاة واحدة – و10 حالات أخرى في منطقة ماكاو، لكن معظم الوفيات كانت في مقاطعة هوبي وسط الصين، حيث تم اكتشاف المرض في ديسمبر الماضي.

وفيما عدد الحالات المكتشفة حتى صباح اليوم في بقية أنحاء العالم:

– تايلاند: 25.

– اليابان: 33.

– سنغافورة: 24.

– كوريا الجنوبية: 18

– المانيا: 12

– الولايات المتحدة: 11

– تايوان: 11

– ماليزيا: 10

– فيتنام: 10

– استراليا: 13

– فرنسا: 6

– الإمارات العربية المتحدة: 5

– كندا: 4

– الهند: 3

– الفلبين: 3، بينهم حالة توفيت.

– روسيا: 2

– ايطاليا: 2

– بريطانيا: 2

– بلجيكا: 1

– نيبال: 1

– سريلانكا: 1

– السويد: 1

– اسبانيا: 1

-كمبوديا: 1

– فنلندا: 1

آخر التطورات

– أفاد التلفزيون الصيني أن فريق بحث بجامعة تشيجيانغ الصينية، وجد دواء فعالا لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وأعلنت الباحثة الرئيسية في حملة الصين لمحاربة فيروس كورونا الجديد، لي لانجوان، أن فريق البحث الذي تقودها، أحرز “تقدما كبيرا” في الوصول لعلاج فعال لفيروس كورونا الجديد، الثلاثاء ، حسبما ذكرت صحيفة تشيجيانغ الصينية اليومية.

– وفي تطور آخر، قال العالم الرئيسي الذي يقود أبحاث بريطانيا للوصول للقاح فيروس كورونا، إن فريقه حقق “طفرة كبيرة” في الوصول لعقار مضاد للفيروس الجديد.

وقال البروفيسور روبن شاتوك، رئيس قسم الأمراض المناعية في جامعة إمبريال كوليج في لندن، إنه توصل الآن لمرحلة البدء باختبار اللقاح على الحيوانات، مع احتمال البدء بالاختبارات على البشر الصيف المقبل.

– أعلنت مجموعة “إيرباص” للطيران، الأربعاء، أن خط تجميع طائرات إيرباص “إيه 320” في تيانجين بالقرب من بكين، قد أغلق لفترة غير محددة بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.

– ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بفضل أنباء عن دراسة أوبك وحلفائها تخفيضات إنتاج أكبر لمواجهة تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط نتيجة الانتشار السريع لكورونا.

-أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أن المنظمة سترسل كمامات وقفازات وأقنعة تنفس ونحو 18 ألف سترة واقية من مخازنها، لنحو 24 دولة تحتاج إلى الدعم.