فيروس كورونا يواصل حصد الضحايا.. آخر التطورات

يواصل فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في الصين قبل نحو شهرين، حصد ضحاياه، حيث ارتفع عدد المصابين به إلى أكثر من 28200 شخص على مستوى العالم.

– بدأت في الصين، الخميس، التجارب السريرية لعقار جديد مضاد للفيروسات، سيشمل 750 مريضا في العديد من المستشفيات في مدينة ووهان

– خارج الصين، نجح أطباء تايلانديون في معالجة حالات عديدة من خلال مجموعة من الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة لعلاج الأنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية.

– أعلنت السعودية اليوم تعليق سفر مواطنيها والمقيمين فيها إلى الصين في إطار إجراءات صحية وقائية من كورونا.

– حثت منظمة العفو الدولية الحكومات على تفادي انتهاك حقوق الإنسان بينما تسعى من أجل احتواء وإنهاء تفشي فيروس كورونا.

وحذرت المنظمة من استخدام متزايد للرقابة والاحتجاز التعسفي وقيود أخرى، وحضت السلطات على ضمان أن جميع المصابين يحصلون على الرعاية الصحية

– أوصت لجنة فنية تابعة لأوبك+ بخفض إضافي مؤقت لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا، استجابة لتأثير فيروس كورونا على طلب الطاقة

– مرة أخرى، حاول منظمو أولمبياد وبارالمبياد طوكيو، الخميس، طمأنة المخاوف من أن ألعاب 2020 قد تؤجل أو تلغى بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

– بدأت في الصين، الخميس، التجارب السريرية لعقار جديد مضاد للفيروسات، سيشمل 750 مريضا في العديد من المستشفيات في مدينة ووهان

– خارج الصين، نجح أطباء تايلانديون في معالجة حالات عديدة من خلال مجموعة من الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة لعلاج الأنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية.

– أعلنت السعودية اليوم تعليق سفر مواطنيها والمقيمين فيها إلى الصين في إطار إجراءات صحية وقائية من كورونا.

– حثت منظمة العفو الدولية الحكومات على تفادي انتهاك حقوق الإنسان بينما تسعى من أجل احتواء وإنهاء تفشي فيروس كورونا.

وحذرت المنظمة من استخدام متزايد للرقابة والاحتجاز التعسفي وقيود أخرى، وحضت السلطات على ضمان أن جميع المصابين يحصلون على الرعاية الصحية

– أوصت لجنة فنية تابعة لأوبك+ بخفض إضافي مؤقت لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا، استجابة لتأثير فيروس كورونا على طلب الطاقة

– مرة أخرى، حاول منظمو أولمبياد وبارالمبياد طوكيو، الخميس، طمأنة المخاوف من أن ألعاب 2020 قد تؤجل أو تلغى بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ووفق المعطيات الرسمية الحديثة، فإن كورونا خلف 563 حالة وفاة و28018 حالة مؤكدة في البر الرئيسي للصين.

بالإضافة إلى ذلك، ثمة 22 حالة في هونغ كونغ، بما في ذلك حالة وفاة واحدة. وفي ماكاو 10 حالات.

وكانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث تم اكتشاف المرض لأول مرة في ديسمبر الماضي.

وفيما يلي أحدث أرقام المصابين حتى اليوم الخميس:

– اليابان: 45

– سنغافورة: 28

– تايلاند: 25

– كوريا الجنوبية: 23

– أستراليا: 14

– ألمانيا: 12

– الولايات المتحدة: 12

– تايوان: 13

– ماليزيا: 14

– فيتنام: 10

– فرنسا: 6

– الإمارات العربية المتحدة: 5

– كندا: 4

– الهند: 3

– الفلبين: 3 حالات، من بينها حالة وفاة واحدة

– روسيا: 2

– إيطاليا: 2

– بريطانيا: 2

– بلجيكا: 1

– نيبال: 1

– سريلانكا: 1

– السويد: 1

– إسبانيا: 1

– كمبوديا: 1

– فنلندا: 1

مستجدات كورونا

– بدأت في الصين، الخميس، التجارب السريرية لعقار جديد مضاد للفيروسات، سيشمل 750 مريضا في العديد من المستشفيات في مدينة ووهان

– خارج الصين، نجح أطباء تايلانديون في معالجة حالات عديدة من خلال مجموعة من الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة لعلاج الأنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية.

– أعلنت السعودية اليوم تعليق سفر مواطنيها والمقيمين فيها إلى الصين في إطار إجراءات صحية وقائية من كورونا.

– حثت منظمة العفو الدولية الحكومات على تفادي انتهاك حقوق الإنسان بينما تسعى من أجل احتواء وإنهاء تفشي فيروس كورونا.

وحذرت المنظمة من استخدام متزايد للرقابة والاحتجاز التعسفي وقيود أخرى، وحضت السلطات على ضمان أن جميع المصابين يحصلون على الرعاية الصحية

– أوصت لجنة فنية تابعة لأوبك+ بخفض إضافي مؤقت لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا، استجابة لتأثير فيروس كورونا على طلب الطاقة

– مرة أخرى، حاول منظمو أولمبياد وبارالمبياد طوكيو، الخميس، طمأنة المخاوف من أن ألعاب 2020 قد تؤجل أو تلغى بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ووفق المعطيات الرسمية الحديثة، فإن كورونا خلف 563 حالة وفاة و28018 حالة مؤكدة في البر الرئيسي للصين.

بالإضافة إلى ذلك، ثمة 22 حالة في هونغ كونغ، بما في ذلك حالة وفاة واحدة. وفي ماكاو 10 حالات.

وكانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث تم اكتشاف المرض لأول مرة في ديسمبر الماضي.

وفيما يلي أحدث أرقام المصابين حتى اليوم الخميس:

– اليابان: 45

– سنغافورة: 28

– تايلاند: 25

– كوريا الجنوبية: 23

– أستراليا: 14

– ألمانيا: 12

– الولايات المتحدة: 12

– تايوان: 13

– ماليزيا: 14

– فيتنام: 10

– فرنسا: 6

– الإمارات العربية المتحدة: 5

– كندا: 4

– الهند: 3

– الفلبين: 3 حالات، من بينها حالة وفاة واحدة

– روسيا: 2

– إيطاليا: 2

– بريطانيا: 2

– بلجيكا: 1

– نيبال: 1

– سريلانكا: 1

– السويد: 1

– إسبانيا: 1

– كمبوديا: 1

– فنلندا: 1

مستجدات كورونا

– بدأت في الصين، الخميس، التجارب السريرية لعقار جديد مضاد للفيروسات، سيشمل 750 مريضا في العديد من المستشفيات في مدينة ووهان

– خارج الصين، نجح أطباء تايلانديون في معالجة حالات عديدة من خلال مجموعة من الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة لعلاج الأنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية.

– أعلنت السعودية اليوم تعليق سفر مواطنيها والمقيمين فيها إلى الصين في إطار إجراءات صحية وقائية من كورونا.

– حثت منظمة العفو الدولية الحكومات على تفادي انتهاك حقوق الإنسان بينما تسعى من أجل احتواء وإنهاء تفشي فيروس كورونا.

وحذرت المنظمة من استخدام متزايد للرقابة والاحتجاز التعسفي وقيود أخرى، وحضت السلطات على ضمان أن جميع المصابين يحصلون على الرعاية الصحية

– أوصت لجنة فنية تابعة لأوبك+ بخفض إضافي مؤقت لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا، استجابة لتأثير فيروس كورونا على طلب الطاقة

– مرة أخرى، حاول منظمو أولمبياد وبارالمبياد طوكيو، الخميس، طمأنة المخاوف من أن ألعاب 2020 قد تؤجل أو تلغى بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.