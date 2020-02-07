الصحة العالمية تحذر من نقص في معدات الحماية من كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من أن العالم يواجه نقصا في الأقنعة، ومعدات الحماية الأخرى من فيروس كورونا المستجد.

وقال تيدروس أدانوم غبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة، خلال اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة، في جنيف: “يواجه العالم نقصا مزمنا في معدات الحماية الفردية”.

وأضاف أنه سيتحدث إلى مسؤولين في سلسلة التموين لتسوية “الاختناق” في الإنتاج، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأقرّت الحكومة الصينية، مطلع الأسبوع، بأنها بحاجة إلى أقنعة واقية، بصورة عاجلة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 31161 شخصا في الصين القارية، بينهم 636 توفوا بسببه، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وفي باقي العالم تم تأكيد 240 إصابة في 30 بلدا أو منطقة، وحالتي وفاة في هونغ كونغ والفلبين.

وكانت منظمة الصحة قد أعلنت هذا الأسبوع أنها سترسل أقنعة، وقفازات، وملابس حماية، وأجهزة للمساعدة على التنفس، ومعدات لكشف الفيروس إلى الدول التي تطلب المساعدة.

وقال تيدروس أدانوم غبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة، خلال اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة، في جنيف: “يواجه العالم نقصا مزمنا في معدات الحماية الفردية”.

وأضاف أنه سيتحدث إلى مسؤولين في سلسلة التموين لتسوية “الاختناق” في الإنتاج، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأقرّت الحكومة الصينية، مطلع الأسبوع، بأنها بحاجة إلى أقنعة واقية، بصورة عاجلة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 31161 شخصا في الصين القارية، بينهم 636 توفوا بسببه، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وفي باقي العالم تم تأكيد 240 إصابة في 30 بلدا أو منطقة، وحالتي وفاة في هونغ كونغ والفلبين.

وكانت منظمة الصحة قد أعلنت هذا الأسبوع أنها سترسل أقنعة، وقفازات، وملابس حماية، وأجهزة للمساعدة على التنفس، ومعدات لكشف الفيروس إلى الدول التي تطلب المساعدة.