فيروس كورونا الجديد.. هل آكل النمل هو المصدر؟

قال باحثون صينيون، إن آكل النمل الحرشفي يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 636 شخص في الصين، وإصابة نحو 31161 في العالم.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية، التي قادت البحث، في بيان نشر على موقعها على الإنترنت “هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس”.

الجدير بالذكر أن آكل النمل الحرشفي أو البانغولين هو حيوان من الثدييات يتم الإتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، بحسب رويترز.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية فقد أظهرت دراسة حديثة أن تسلسل الجينوم لسلالة فيروس كورونا الجديد الذي تم عزله من حيوان البانغولين كان مطابقا بنسبة 99 في المئة لتلك الموجودة لدى المصابين.

ووفقا لما قاله رئيس جامعة جنوب الصين الزراعية، ليو ياهونغ، فقد قام فريق البحث بتحليل أكثر من 1000 عينة ميتاجينوم من الحيوانات البرية، ووجد أن البانغولين قد يكون مضيفا وسيطا.

وذكر ليو أن النتائج أظهرت أن البانغولين مضيف وسيط محتمل لفيروس كورونا الجديد، مضيفا أن الدراسة ستدعم الوقاية من الوباء ومكافحته، كما ستوفر مرجعا علميا لسياسات الحيوانات البرية.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية، التي قادت البحث، في بيان نشر على موقعها على الإنترنت “هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس”.

الجدير بالذكر أن آكل النمل الحرشفي أو البانغولين هو حيوان من الثدييات يتم الإتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، بحسب رويترز.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية فقد أظهرت دراسة حديثة أن تسلسل الجينوم لسلالة فيروس كورونا الجديد الذي تم عزله من حيوان البانغولين كان مطابقا بنسبة 99 في المئة لتلك الموجودة لدى المصابين.

ووفقا لما قاله رئيس جامعة جنوب الصين الزراعية، ليو ياهونغ، فقد قام فريق البحث بتحليل أكثر من 1000 عينة ميتاجينوم من الحيوانات البرية، ووجد أن البانغولين قد يكون مضيفا وسيطا.

وذكر ليو أن النتائج أظهرت أن البانغولين مضيف وسيط محتمل لفيروس كورونا الجديد، مضيفا أن الدراسة ستدعم الوقاية من الوباء ومكافحته، كما ستوفر مرجعا علميا لسياسات الحيوانات البرية.