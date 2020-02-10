فيديو.. كيف تخدم الروبوتات مرضى كورونا في الصين؟

لجأ القائمون على المستشفيات الصينية إلى الروبوتات لتقديم الخدمات إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا.

ونشرت صفحة وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” على فيسبوك مقطع فيديو، التقط داخل إحدى المستشفيات، التي تتكفل بالحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويظهر الفيديو الروبوتات تتجول بين غرف المرضى لتقديم الطعام لهم، دون أي اتصال مباشر مع الممرضين، خوفا من انتقال المرض إليهم.

وبعد وصول الروبوت إلى باب الغرفة، ينادي بشكل آلي على اسم المريض، ويخبره أن “وجبته جاهزة”. آنذاك، يخرج المريض لمقابلة الروبوت، حيث يلتقط وجبته، ثم يضغط على زر “FINISH”. مباشرة بعد ذلك، ينتقل الروبوت إلى الغرفة الموالية للقيام بالمهمة نفسها.

هذا ويتلقى كل المرضى رسالة شفوية تدعوهم إلى عدم الاحتكاك أو لمس الروبوت، خوفا من انتقال العدوى، ثم يتمنى لهم شفاء عاجلا.

وجرى تصميم وتطوير الروبوت من طرف شركة “بودو” للتكنولوجيا، التي يتواجد مقرها في مدينة شنجن، جنوبي الصين.

يشار إلى أن السلطات الصينية لجأت أيضا إلى استخدام الطائرات المسيرة “الدرونز” لتوجيه تعليمات للسكان بشأن ارتداء كمامات طبية أو لعدم الخروج من المنازل وغير من النصائح الضرورية، بواسطة عبارات حازمة لا تتواني عن التوبيخ والتأنيب.

وتستخدم السلطات هذه الطريقة الجديدة سواء في المناطق الريفية أو في شوارع المدن المزدحمة، وذلك بإطلاق طائرات مسيرة صغيرة تخرج منها رسائل صوتية بصوت “عجوز حكيمة”.

وأدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 908 أشخاص في البر الصيني «بدون احتساب هونغ كونغ وماكاو». وتجاوز عدد المصابين 40 ألفا وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات الصينية الاثنين.

ونشرت صفحة وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” على فيسبوك مقطع فيديو، التقط داخل إحدى المستشفيات، التي تتكفل بالحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويظهر الفيديو الروبوتات تتجول بين غرف المرضى لتقديم الطعام لهم، دون أي اتصال مباشر مع الممرضين، خوفا من انتقال المرض إليهم.

وبعد وصول الروبوت إلى باب الغرفة، ينادي بشكل آلي على اسم المريض، ويخبره أن “وجبته جاهزة”. آنذاك، يخرج المريض لمقابلة الروبوت، حيث يلتقط وجبته، ثم يضغط على زر “FINISH”. مباشرة بعد ذلك، ينتقل الروبوت إلى الغرفة الموالية للقيام بالمهمة نفسها.

هذا ويتلقى كل المرضى رسالة شفوية تدعوهم إلى عدم الاحتكاك أو لمس الروبوت، خوفا من انتقال العدوى، ثم يتمنى لهم شفاء عاجلا.

وجرى تصميم وتطوير الروبوت من طرف شركة “بودو” للتكنولوجيا، التي يتواجد مقرها في مدينة شنجن، جنوبي الصين.

يشار إلى أن السلطات الصينية لجأت أيضا إلى استخدام الطائرات المسيرة “الدرونز” لتوجيه تعليمات للسكان بشأن ارتداء كمامات طبية أو لعدم الخروج من المنازل وغير من النصائح الضرورية، بواسطة عبارات حازمة لا تتواني عن التوبيخ والتأنيب.

وتستخدم السلطات هذه الطريقة الجديدة سواء في المناطق الريفية أو في شوارع المدن المزدحمة، وذلك بإطلاق طائرات مسيرة صغيرة تخرج منها رسائل صوتية بصوت “عجوز حكيمة”.

وأدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 908 أشخاص في البر الصيني «بدون احتساب هونغ كونغ وماكاو». وتجاوز عدد المصابين 40 ألفا وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات الصينية الاثنين.