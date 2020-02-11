شبيه مستر بين يتمسك بالبقاء في “بؤرة فيروس كورونا”

أصر ممثل بريطاني شبيه بالنجم الكوميدي روان أتكينسون، الذي اشتهر بأداء شخصية “مستر بين”، على البقاء في مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس “كورونا” الذي أدى إلى وفاة أكثر من ألف شخص من بين عشرات الآلاف من المصابين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن نايغل ديكسون، البالغ من العمر 53 عاما، قال إنه لا يريد أن ينشر الفيروس وسط آخرين، مؤكدا أنه سعيد بوجوده في البلد الآسيوي ويشعر أنه في أمان.

ورغم الحجر المفروض على مدينة ووهان في إقليم خوبي وسط الصين، أعد الممثل حلقات توثق حياته في بؤرة انتشار المرض الذي أصاب أكثر من 43 ألف شخص.

ويبدو أن المثل القائل “رب ضارة نافعة” ينطبق بشكل كبير على ديكسون، فبفضل سلسلته حول “كورونا”، تمكن من جذب ملايين المعجبين.

وسافر النجم الكوميدي إلى ووهان الصينية، في الثاني من يناير الماضي، حتى يلتقي بعض الأصدقاء ويقضي إجازة السنة القمرية في البلاد، لكن الفيروس أربك الرحلة.

ومنذ بلوغه الثلاثين من العمر، قيل للممثل إنه يشبه شخصية “مستر بين” الشهيرة بشكل كبير، وشارك في كثير من الأعمال الكوميدية بالصين.

ورفض ديكسون أن يسافر إلى مدينة شينزن الصينية حتى يهرب من ووهان ويلتقي بعض معارفه، قائلا إنه سيكون من الأنانية أن يفعل ذلك وهو لا يعرف ما إذا كان مصابا بالفيروس أم لا.

وحث الناس على عدم القلق بشكل كبير من الفيروس ما داموا يتبعون الإجراءات الوقائية، قائلا إنه رأى عن قرب كيف تضامن الصينيون بشكل جميل مع بعضهم البعض في زمن المحنة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن نايغل ديكسون، البالغ من العمر 53 عاما، قال إنه لا يريد أن ينشر الفيروس وسط آخرين، مؤكدا أنه سعيد بوجوده في البلد الآسيوي ويشعر أنه في أمان.

ورغم الحجر المفروض على مدينة ووهان في إقليم خوبي وسط الصين، أعد الممثل حلقات توثق حياته في بؤرة انتشار المرض الذي أصاب أكثر من 43 ألف شخص.

ويبدو أن المثل القائل “رب ضارة نافعة” ينطبق بشكل كبير على ديكسون، فبفضل سلسلته حول “كورونا”، تمكن من جذب ملايين المعجبين.

وسافر النجم الكوميدي إلى ووهان الصينية، في الثاني من يناير الماضي، حتى يلتقي بعض الأصدقاء ويقضي إجازة السنة القمرية في البلاد، لكن الفيروس أربك الرحلة.

ومنذ بلوغه الثلاثين من العمر، قيل للممثل إنه يشبه شخصية “مستر بين” الشهيرة بشكل كبير، وشارك في كثير من الأعمال الكوميدية بالصين.

ورفض ديكسون أن يسافر إلى مدينة شينزن الصينية حتى يهرب من ووهان ويلتقي بعض معارفه، قائلا إنه سيكون من الأنانية أن يفعل ذلك وهو لا يعرف ما إذا كان مصابا بالفيروس أم لا.

وحث الناس على عدم القلق بشكل كبير من الفيروس ما داموا يتبعون الإجراءات الوقائية، قائلا إنه رأى عن قرب كيف تضامن الصينيون بشكل جميل مع بعضهم البعض في زمن المحنة.