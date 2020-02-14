بعد إصابة الأطقم الطبية بكورونا.. منظمة الصحة تطلب توضيحات

طالبت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، بضرورة معرفة تفاصيل وظروف إصابة 1730 من العاملين بالقطاع الصحي الصيني بفيروس كورونا.

وكانت بكين قالت، الجمعة، إن 6 من عناصر الفرق الطبية توفوا بسبب كورونا، فيما أصيب أكثر من 1716 آخرين، على ما أوردت “فرانس برس”.

وسلط هذا الرقم الضوء على المخاطر التي تواجهها الأطقم الطبية في المستشفيات، لا سيما مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية.

هذا ودعت منظمة الصحة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم، إلى كشف ملابسات إصابة العاملين بالقطاع الصحي بالفيروس المستجد.

وأعلن مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، أن فريقا تابعا لهم، يضم 12 خبيرا، سيصل الصين خلال الساعات المقبلة.

وأضاف “فريق من منظمة الصحة العالمية سيصل الصين قريبا للمساعدة في بحث فيروس كورونا”.

وتابع “فريقنا سيركز على فهم طرق انتقال كورونا وفاعلية الإجراءات الصينية”.

وختم حديثه بالقول “نحاول حاليا أن نضع إرشادات عامة للدول حتى تتعامل بالطريقة الصحيحة مع مخاطر كورونا.. في نهاية المطاف، تبقى كل دولة مسؤولة عن سلامة مواطنيها”.

يشار إلى أنه يوجد الآن 63851 حالة مؤكدة في البر الرئيسي للصين، منها 1380 حالة وفاة، بعد أن تم تعديل حصيلة الوفيات جراء الوباء من 1483 إلى 1380 حالة وفاة، بسبب تعداد بعض الحالات مرّتين.

وكانت بكين قالت، الجمعة، إن 6 من عناصر الفرق الطبية توفوا بسبب كورونا، فيما أصيب أكثر من 1716 آخرين، على ما أوردت “فرانس برس”.

وسلط هذا الرقم الضوء على المخاطر التي تواجهها الأطقم الطبية في المستشفيات، لا سيما مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية.

هذا ودعت منظمة الصحة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم، إلى كشف ملابسات إصابة العاملين بالقطاع الصحي بالفيروس المستجد.

وأعلن مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، أن فريقا تابعا لهم، يضم 12 خبيرا، سيصل الصين خلال الساعات المقبلة.

وأضاف “فريق من منظمة الصحة العالمية سيصل الصين قريبا للمساعدة في بحث فيروس كورونا”.

وتابع “فريقنا سيركز على فهم طرق انتقال كورونا وفاعلية الإجراءات الصينية”.

وختم حديثه بالقول “نحاول حاليا أن نضع إرشادات عامة للدول حتى تتعامل بالطريقة الصحيحة مع مخاطر كورونا.. في نهاية المطاف، تبقى كل دولة مسؤولة عن سلامة مواطنيها”.

يشار إلى أنه يوجد الآن 63851 حالة مؤكدة في البر الرئيسي للصين، منها 1380 حالة وفاة، بعد أن تم تعديل حصيلة الوفيات جراء الوباء من 1483 إلى 1380 حالة وفاة، بسبب تعداد بعض الحالات مرّتين.