منظمة الصحة العالمية: لا يمكن تحديد أين سينتشر كورونا

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن تفشي كورونا ما زال يمثل حالة طوارئ بالنسبة للصين، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد أين سينتشر الفيروس.

وذكر تيدروس، في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، أن الإجراءات التي اتخذتها الصين لإبطاء انتشار الفيروس شجعته ولكنه ما زال يشعر بقلق من تزايد عدد الحالات.

كما حث الحكومات على تكثيف جهودها استعدادا لفيروس “كوفيد – 19″، قائلا “من المستحيل توقع الاتجاه الذي سوف يأخذه الوباء”.

وأبلغ غيبريسوس حشدا من قادة الأمن والسياسة الخارجية من أرجاء العالم بأن منظمة الصحة العالمية تشعر بالطمأنينة لعدم انتشار الفيروس على نطاق واسع خارج الصين.

وصرح “نشعر بالطمأنينة إزاء وجود فريق دولي من الخبراء ميدانيا الآن ويعمل من كثب مع نظرائهم الصينيين لفهم التفشي”.

وأضاف قائلا “نحن قلقون بشأن عدم وجود مطلب ملح لتمويل استجابة المجتمع الدولي … «وإزاء» العرقلة المتسلسلة في سوق معدات الحماية الشخصية”، وبشأن حجم المعلومات المضللة والدمار الذي قد يلحقه الفيروس بالأنظمة الصحية الأضعف”.

وتسبب الفيروس الذي ظهر وسط الصين في ديسمبر الماضي في إصابة أكثر من 67000 شخص على مستوى العالم وقتل ما لا يقل عن 1526 مريضا، غالبيتهم العظمى في الصين.

ووصفت منظمة الصحة العالمية الفيروس بأنه تهديد للصحة العالمية.

وذكر تيدروس، في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، أن الإجراءات التي اتخذتها الصين لإبطاء انتشار الفيروس شجعته ولكنه ما زال يشعر بقلق من تزايد عدد الحالات.

كما حث الحكومات على تكثيف جهودها استعدادا لفيروس “كوفيد – 19″، قائلا “من المستحيل توقع الاتجاه الذي سوف يأخذه الوباء”.

وأبلغ غيبريسوس حشدا من قادة الأمن والسياسة الخارجية من أرجاء العالم بأن منظمة الصحة العالمية تشعر بالطمأنينة لعدم انتشار الفيروس على نطاق واسع خارج الصين.

وصرح “نشعر بالطمأنينة إزاء وجود فريق دولي من الخبراء ميدانيا الآن ويعمل من كثب مع نظرائهم الصينيين لفهم التفشي”.

وأضاف قائلا “نحن قلقون بشأن عدم وجود مطلب ملح لتمويل استجابة المجتمع الدولي … «وإزاء» العرقلة المتسلسلة في سوق معدات الحماية الشخصية”، وبشأن حجم المعلومات المضللة والدمار الذي قد يلحقه الفيروس بالأنظمة الصحية الأضعف”.

وتسبب الفيروس الذي ظهر وسط الصين في ديسمبر الماضي في إصابة أكثر من 67000 شخص على مستوى العالم وقتل ما لا يقل عن 1526 مريضا، غالبيتهم العظمى في الصين.

ووصفت منظمة الصحة العالمية الفيروس بأنه تهديد للصحة العالمية.