“السفينة الموبوءة”.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، الأحد، أن عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان بلغ 355 شخصا.

وقال كاتسونوبو خلال لقاء حواري على إذاعة “إن إتش كاي” اليابانية الرسمية “حتى الآن أخضعنا 1219 شخصا على السفينة للفحص”.

وأضاف “من بين هؤلاء جاءت نتيجة 355 شخصا إيجابية لناحية الإصابة، بينهم 73 مصابا لم تظهر عليهم أية عوارض”، بارتفاع 70 إصابة عن آخر حصيلة حكومية.

ووضُعت السفينة “دايموند برنسيس”، المملوكة لشركة كرنيفال كورب، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونغ كونغ بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، تأكدت إصابة 218 منهم في وقت سابق، بعدوى كورونا. وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

والجمعة، بدأت السلطات اليابانية إنزال بعض الركاب المسنين الذين يعانون من وضع صحي هش وأثبتت الفحوصات عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من السفينة.

وأعطت السلطات لهؤلاء الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 80 عاما ويعانون من وضع صحي سيء، أو الذين فرضت عليهم الإقامة داخل غرف دون نوافذ، خيار النزول من “دايموند برنسيس”.

وقال كاتسونوبو خلال لقاء حواري على إذاعة “إن إتش كاي” اليابانية الرسمية “حتى الآن أخضعنا 1219 شخصا على السفينة للفحص”.

وأضاف “من بين هؤلاء جاءت نتيجة 355 شخصا إيجابية لناحية الإصابة، بينهم 73 مصابا لم تظهر عليهم أية عوارض”، بارتفاع 70 إصابة عن آخر حصيلة حكومية.

ووضُعت السفينة “دايموند برنسيس”، المملوكة لشركة كرنيفال كورب، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونغ كونغ بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، تأكدت إصابة 218 منهم في وقت سابق، بعدوى كورونا. وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

والجمعة، بدأت السلطات اليابانية إنزال بعض الركاب المسنين الذين يعانون من وضع صحي هش وأثبتت الفحوصات عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من السفينة.

وأعطت السلطات لهؤلاء الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 80 عاما ويعانون من وضع صحي سيء، أو الذين فرضت عليهم الإقامة داخل غرف دون نوافذ، خيار النزول من “دايموند برنسيس”.