العلم يكشف: هكذا تؤثر درجات الحرارة على فيروس “كورونا”

في الوقت الذي يواصل فيه فيروس “كورونا” المستجد حصد الأرواح حول العالم، كشفت باحثة صينية عن علاقة المرض بدرجات الحرارة، وتأثير الأحوال الجوية على انتشار الفيروس.

ونقلت صحيفة “تشاينا توداي” الصينية عن الباحثة في الجمعية الطبية الصينية تانغ تشين، قولها إن فيروس “كورونا” يفقد نشاطه بشكل أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت تشين قائلة: “يفقد الفيروس قوته كلما ارتفعت الحرارة، وتمثل درجة الحرارة 56 مئوية أفضل الدرجات التي يتراجع فيها نشاط كورونا بقوة وبسرعة”.

وقد يعطي ذلك مؤشرات بأن انتشار المرض الذي يسببه الفيروس سيقل كلما اقتربت الأشهر الأكثر حرارة في العام.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن “كورونا” في الصين الـ1700 ضحية، الاثنين، بعد وفاة 105 أشخاص في مقاطعة خوبي، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، لتصل إلى 1770 حالة وفاة.

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي بتسجيل 2048 إصابة جديدة، ما يضع حدا لانخفاض سجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.

وبلغ عدد الإصابات 70548 على الأقل في سائر أنحاء الصين، معظمها في خوبي.

ونقلت صحيفة “تشاينا توداي” الصينية عن الباحثة في الجمعية الطبية الصينية تانغ تشين، قولها إن فيروس “كورونا” يفقد نشاطه بشكل أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت تشين قائلة: “يفقد الفيروس قوته كلما ارتفعت الحرارة، وتمثل درجة الحرارة 56 مئوية أفضل الدرجات التي يتراجع فيها نشاط كورونا بقوة وبسرعة”.

وقد يعطي ذلك مؤشرات بأن انتشار المرض الذي يسببه الفيروس سيقل كلما اقتربت الأشهر الأكثر حرارة في العام.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن “كورونا” في الصين الـ1700 ضحية، الاثنين، بعد وفاة 105 أشخاص في مقاطعة خوبي، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، لتصل إلى 1770 حالة وفاة.

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي بتسجيل 2048 إصابة جديدة، ما يضع حدا لانخفاض سجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.

وبلغ عدد الإصابات 70548 على الأقل في سائر أنحاء الصين، معظمها في خوبي.