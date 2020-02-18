تطورات كورونا.. الصين تلجأ لأسلوب جديد وإجراء روسي صارم

قررت الصين اللجوء لأسلوب جديد لملاحقة المرضى “المشكوك” في إصابتهم بكورونا، فيما أقرت روسيا إجراء صارما يهدف إلى وقف انتشار الفيروس المستجد.

واليوم الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إقليم هوبي في وسط الصين سيعتمد إجراءات أكثر شمولا وقوة لرصد المرضى الذين يعانون ارتفاعا في درجات الحرارة في إطار المساعي الرامية لاحتواء كورونا.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، نقلا عن إشعار أصدره مقر مكافحة الوباء بالإقليم، إنه سيجري فحص سجلات جميع من أصيبوا بارتفاع في درجات الحرارة وزاروا أطباء منذ 20 يناير ومن اشتروا أدوية لعلاج السعال والحمى بلا وصفات طبية، سواء من الصيدليات أو من على الإنترنت.

وأضاف تقرير شينخوا أن هؤلاء سيخضعون لفحوص طبية وسيوضعون في الحجر الصحي أو المستشفى إذا لزم الأمر.

من جهتها، أعلنت روسيا عزمها على منع دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها اعتبارا من الخميس، وذلك حسب ما صرحت به تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء المكلفة الشؤون الصحية.

وذكرت أن “دخول الرعايا الصينيين عبر الحدود الحكومية الروسية سيعلق اعتبارا من 20 فبراير لرحلات العمل والرحلات الخاصة والتعليم والسياحة”.

وكانت الصين كشفت اليوم أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تخطت 1800 شخص. كما تم تسجيل 1886 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72436 شخصا.

تطورات كورونا

– بدأت شركة الأدوية الفرنسية “سانوفي” العمل مع هيئة حكومية أميركية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى في الصين.

وذكرت “سانوفي” أنه يمكن أن يكون لديها مصل جاهز للتجارب السريرية خلال عام.

– قالت هيئة صينية لتنمية التجارة، الثلاثاء، إن بعض المشترين الخارجيين للمنتجات المعدنية الصينية أوقفوا قبول الشحنات من الصين على خلفية أزمة الفيروس.

– قررت شركات صناعة السيارات في الصين إنتاج كمامات صحية بسبب نقص تلك الكمامات الضرورية للحد من انتشار كورونا المستجد، وللوقاية من الإصابة به.

– ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة، مما سلط الضوء على التداعيات المالية لفيروس كورونا.

– تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة مقتدية بخسائر أسواق المال بفعل استمرار بواعث القلق حيال الأثر الاقتصادي لتفشي كورونا وتداعياته بالنسبة للطلب على الخام.

– نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة، عبدالله السند، صحة ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشخیص حالة مصابة بفیروس كورونا في إحدى مستشفیات البلاد.

واليوم الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إقليم هوبي في وسط الصين سيعتمد إجراءات أكثر شمولا وقوة لرصد المرضى الذين يعانون ارتفاعا في درجات الحرارة في إطار المساعي الرامية لاحتواء كورونا.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، نقلا عن إشعار أصدره مقر مكافحة الوباء بالإقليم، إنه سيجري فحص سجلات جميع من أصيبوا بارتفاع في درجات الحرارة وزاروا أطباء منذ 20 يناير ومن اشتروا أدوية لعلاج السعال والحمى بلا وصفات طبية، سواء من الصيدليات أو من على الإنترنت.

وأضاف تقرير شينخوا أن هؤلاء سيخضعون لفحوص طبية وسيوضعون في الحجر الصحي أو المستشفى إذا لزم الأمر.

من جهتها، أعلنت روسيا عزمها على منع دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها اعتبارا من الخميس، وذلك حسب ما صرحت به تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء المكلفة الشؤون الصحية.

وذكرت أن “دخول الرعايا الصينيين عبر الحدود الحكومية الروسية سيعلق اعتبارا من 20 فبراير لرحلات العمل والرحلات الخاصة والتعليم والسياحة”.

وكانت الصين كشفت اليوم أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تخطت 1800 شخص. كما تم تسجيل 1886 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72436 شخصا.

تطورات كورونا

– بدأت شركة الأدوية الفرنسية “سانوفي” العمل مع هيئة حكومية أميركية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى في الصين.

وذكرت “سانوفي” أنه يمكن أن يكون لديها مصل جاهز للتجارب السريرية خلال عام.

– قالت هيئة صينية لتنمية التجارة، الثلاثاء، إن بعض المشترين الخارجيين للمنتجات المعدنية الصينية أوقفوا قبول الشحنات من الصين على خلفية أزمة الفيروس.

– قررت شركات صناعة السيارات في الصين إنتاج كمامات صحية بسبب نقص تلك الكمامات الضرورية للحد من انتشار كورونا المستجد، وللوقاية من الإصابة به.

– ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة، مما سلط الضوء على التداعيات المالية لفيروس كورونا.

– تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة مقتدية بخسائر أسواق المال بفعل استمرار بواعث القلق حيال الأثر الاقتصادي لتفشي كورونا وتداعياته بالنسبة للطلب على الخام.

– نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة، عبدالله السند، صحة ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشخیص حالة مصابة بفیروس كورونا في إحدى مستشفیات البلاد.