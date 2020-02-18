“سانوفي” تنضم لسباق البحث عن لقاح فيروس كورونا

تعمل شركة الأدوية الفرنسية “سانوفي” مع هيئة حكومية أميركية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى في الصين.

وهناك 12 شركة أدوية أخرى على الأقل تعمل حاليا لتطوير لقاحات أو مضادات فيروسية وأدوية أخرى لمساعدة المصابين بالمرض القاتل، الذي ينتشر بسرعة.

وقالت سانوفي اليوم الثلاثاء إنها بدأت شراكة مع الهيئة الأميركية لبحوث الطب الحيوي المتقدم والتطوير التابعة لوزارة الصحة في الولايات المتحدة.

وتنوي الشركة الفرنسية إجراء المزيد من الأبحاث على لقاح في مرحلة متقدمة قبل مرحلة التجارب السريرية، وهو لقاح تم تطويره في السابق ضد فيروس التهاب الجهاز التنفسي الحاد «سارس» في السنوات الأولى من الألفية الثالثة.

وتعتقد سانوفي أنه يمكن أن يحمي من فيروس كورونا الأحدث.

وذكرت “سانوفي” أنه يمكن أن يكون لديها مصل جاهز للتجارب السريرية خلال عام. ولم تُعلن التفاصيل المالية للشراكة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تخطت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 1800 شخص في الصين القارية، الثلاثاء.

وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة بكورونا، الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72436 شخصا.

وهناك 12 شركة أدوية أخرى على الأقل تعمل حاليا لتطوير لقاحات أو مضادات فيروسية وأدوية أخرى لمساعدة المصابين بالمرض القاتل، الذي ينتشر بسرعة.

وقالت سانوفي اليوم الثلاثاء إنها بدأت شراكة مع الهيئة الأميركية لبحوث الطب الحيوي المتقدم والتطوير التابعة لوزارة الصحة في الولايات المتحدة.

وتنوي الشركة الفرنسية إجراء المزيد من الأبحاث على لقاح في مرحلة متقدمة قبل مرحلة التجارب السريرية، وهو لقاح تم تطويره في السابق ضد فيروس التهاب الجهاز التنفسي الحاد «سارس» في السنوات الأولى من الألفية الثالثة.

وتعتقد سانوفي أنه يمكن أن يحمي من فيروس كورونا الأحدث.

وذكرت “سانوفي” أنه يمكن أن يكون لديها مصل جاهز للتجارب السريرية خلال عام. ولم تُعلن التفاصيل المالية للشراكة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تخطت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 1800 شخص في الصين القارية، الثلاثاء.

وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة بكورونا، الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72436 شخصا.