كورونا.. أقل إصابات في شهر وتصحيح “رقم مهم”

أعلنت بكين، الخميس، أنّها رصدت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في أدنى حصيلة يومية يسجّلها الوباء في الصين القارية منذ حوالى شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الغالبية العظمى من هذه الإصابات الجديدة «628 إصابة» سجّلت في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجّلت 45 إصابة جديدة فقط في سائر أنحاء البرّ الرئيسي للصين.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ إلى 2112 حالة وفاة في البر الصيني، بعدما سجّلت هوبي 108 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت لجنة الصحّة في هوباي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجّلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر ديسمبر 2019.

تخفيض

من جهة ثانية خفّضت اللجنة الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجّلة في الأيام الماضية، من دون أن توضح سبب هذا الخفض.

وبحسب الحصيلة الجديدة بات عدد المصابين بالفيروس في عموم أنحاء الصين القارية يبلغ 74500 مصاب.

وفي تطور آخر أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الخميس، وفاة اثنين من ركاب السفينة السياحية “دايموند برنسيس”، الموبوءة بفيروس كورونا، والتي خضعت للحجر الصحي في اليابان.

ونقلت الهيئة عن مصدر بالحكومة، لم تكشف عن هويته، إن الراكبين هما رجل وامرأة في الثمانينيات من العمر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الغالبية العظمى من هذه الإصابات الجديدة «628 إصابة» سجّلت في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجّلت 45 إصابة جديدة فقط في سائر أنحاء البرّ الرئيسي للصين.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ إلى 2112 حالة وفاة في البر الصيني، بعدما سجّلت هوبي 108 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت لجنة الصحّة في هوباي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجّلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر ديسمبر 2019.

تخفيض

من جهة ثانية خفّضت اللجنة الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجّلة في الأيام الماضية، من دون أن توضح سبب هذا الخفض.

وبحسب الحصيلة الجديدة بات عدد المصابين بالفيروس في عموم أنحاء الصين القارية يبلغ 74500 مصاب.

وفي تطور آخر أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الخميس، وفاة اثنين من ركاب السفينة السياحية “دايموند برنسيس”، الموبوءة بفيروس كورونا، والتي خضعت للحجر الصحي في اليابان.

ونقلت الهيئة عن مصدر بالحكومة، لم تكشف عن هويته، إن الراكبين هما رجل وامرأة في الثمانينيات من العمر.