كوريا الجنوبية.. تسجيل 142 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، صباح السبت، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 346 حالة.

كما تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليصل عدد الذين قضوا من جراء الفيروس إلى حالتين، وفق ما أفادت في بيان مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية.

وقال البيان إن من بين الإصابات الجديدة 92 حالة مرتبطة بمستشفى وطائفة دينية في تشونغدو.

وأصيب بالفيروس أكثر من 150 شخصا ينتمون إلى “كنيسة شينتشونجي ليسوع” في مدينة دايغو، حيث بدأ الأمر مع إصابة امرأة تبلغ 61 عاما بحمى في 10 فبراير، لكنها حضرت 4 قداديس على الأقل في دايغو قبل تشخيص إصابتها بالفيروس في كوريا الجنوبية.

وتشونغدو التي تقع على بعد 27 كيلومترا جنوب دايغو هي مسقط رأس لي مان-هي مؤسس كنيسة شينتشونجي.

وقال مسؤولون في المنطقة، الجمعة، إن جنازة أقيمت على مدى 3 أيام لشقيقه قبل 3 أسابيع في قاعة تملكها المستشفى، حيث تم تأكيد 92 إصابة صباح السبت.

كما تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليصل عدد الذين قضوا من جراء الفيروس إلى حالتين، وفق ما أفادت في بيان مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية.

وقال البيان إن من بين الإصابات الجديدة 92 حالة مرتبطة بمستشفى وطائفة دينية في تشونغدو.

وأصيب بالفيروس أكثر من 150 شخصا ينتمون إلى “كنيسة شينتشونجي ليسوع” في مدينة دايغو، حيث بدأ الأمر مع إصابة امرأة تبلغ 61 عاما بحمى في 10 فبراير، لكنها حضرت 4 قداديس على الأقل في دايغو قبل تشخيص إصابتها بالفيروس في كوريا الجنوبية.

وتشونغدو التي تقع على بعد 27 كيلومترا جنوب دايغو هي مسقط رأس لي مان-هي مؤسس كنيسة شينتشونجي.

وقال مسؤولون في المنطقة، الجمعة، إن جنازة أقيمت على مدى 3 أيام لشقيقه قبل 3 أسابيع في قاعة تملكها المستشفى، حيث تم تأكيد 92 إصابة صباح السبت.