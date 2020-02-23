رئيس الصين يقر بـ “ثغرات” في مواجهة أزمة كورونا “المعقدة”

قال الرئيس الصينيي، شي جين بينغ، الأحد، إن أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد ما تزال “خطيرة ومعقدة”، مقرا بوجود ثغرات في مواجهتها.

ونقلت وسائل إعلامية محلية عن الرئيس الصيني قوله إن فيروس كورونا يعتبر “أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ عام 1949.. هو أزمة ومحنة كبيرة بالنسبة إلينا”.

وأضاف “جهود السيطرة على كورونا وصلت إلى مرحلة حاسمة”، مقرا بوجود “ثغرات” في حملة مكافحته.

ولفت إلى أن تأثيرات الفيروس، الذي ظهر في أواخر ديسمبر الماضي، أمر حتمي على الاقتصاد والمجتمع الصيني، مضيفا “لكن سنحاول التقليل منها”.

يأتي حديث شي جين بينغ في وقت ارتفعت فيه حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس في الصين إلى 2,400، الأحد، بعد تسجيل وفاة 96 شخصا في مقاطعة هوبي، البؤرة التي انتشر منها الفيروس.

كما أعلنت لجنة الصحة في هوبي عن 630 إصابة جديدة مؤكدة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل الصين إلى قرابة 77 ألف حالة.

وخارج حدود الصين، سجل انتشار للفيروس في 25 بلدا بشكل ينذر بالخطر بعد ظهور نقاط انتشار جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

ونقلت وسائل إعلامية محلية عن الرئيس الصيني قوله إن فيروس كورونا يعتبر “أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ عام 1949.. هو أزمة ومحنة كبيرة بالنسبة إلينا”.

وأضاف “جهود السيطرة على كورونا وصلت إلى مرحلة حاسمة”، مقرا بوجود “ثغرات” في حملة مكافحته.

ولفت إلى أن تأثيرات الفيروس، الذي ظهر في أواخر ديسمبر الماضي، أمر حتمي على الاقتصاد والمجتمع الصيني، مضيفا “لكن سنحاول التقليل منها”.

يأتي حديث شي جين بينغ في وقت ارتفعت فيه حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس في الصين إلى 2,400، الأحد، بعد تسجيل وفاة 96 شخصا في مقاطعة هوبي، البؤرة التي انتشر منها الفيروس.

كما أعلنت لجنة الصحة في هوبي عن 630 إصابة جديدة مؤكدة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل الصين إلى قرابة 77 ألف حالة.

وخارج حدود الصين، سجل انتشار للفيروس في 25 بلدا بشكل ينذر بالخطر بعد ظهور نقاط انتشار جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.