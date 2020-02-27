إيران.. ارتفاع في وفيات كورونا والإصابات تتجاوز المئة

أعلنت إيران الخميس ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الجديد إلى 22 حالة، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس لـ141 إصابة مؤكدة.

وبحسب الإحصائيات الرسمية في إيران، فقد تم تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب كورونا، الأمر الذي رفع العدد الإجمالي للوفيات بهذا الفيروس إلى 22 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأضافت الوكالة أنه تم تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، الأمر الذي يرفع من العدد الإجمالي للإصابات من 139 إلى 141 إصابة.

وأوضحت الوكالة أن الإصابات المسجلة موزعة على 20 محافظة في إيران، وأن 11 محافظة تعد خالية من الفيروس حتى الآن.

وقالت إن العدد الأكبر من الإصابات بفيروس كورونا الجديد تم تسجيله في محافظة قم، وسط البلاد، حيث بلغ عدد الإصابات 63 إصابة.

وحلّت طهران في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات بالفيروس، وسجلت 26 إصابة، بينما تم تسجيل 17 إصابة في محافظة كيلان شمالي البلاد.

كذلك تم تسجيل إصابة واحدة في كل من محافظات خراسان وكهكيولية وبوير أحمد ولرستان وهمدان وأذربيجان الغربية.

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد اتهمت إيران، الأربعاء، بالتستر على معلومات بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد، ونددت بقمع الصحفيين المستقلين الذين يحاولون نقل الحقيقة بشأن انتشار الفيروس في البلاد.

وذكرت المنظمة “تؤكد السلطات «الإيرانية» أنها تسيطر على الوضع، لكنها ترفض كشف العدد الدقيق للمصابين والمتوفين، وتمنع الصحافيين من القيام بعملهم”.

واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، الولايات المتحدة بنشر الخوف من فيروس كورونا الجديد، وأكد أنه لا يوجد قرار بفرض حجر صحي على أي مكان أو مدينة في إيران بسبب كورونا، مشيرا إلى أن مسألة فرض حجر صحي على أي مدينة أو مكان في البلاد يتم من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس.

وطالب روحاني الإيرانيين بـ”عدم الانسياق وراء الشائعات”، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم تحول الفيروس إلى “سلاح في يد العدو” يمنع العمل والإنتاج في إيران، على حد قوله.

وبحسب الإحصائيات الرسمية في إيران، فقد تم تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب كورونا، الأمر الذي رفع العدد الإجمالي للوفيات بهذا الفيروس إلى 22 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأضافت الوكالة أنه تم تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، الأمر الذي يرفع من العدد الإجمالي للإصابات من 139 إلى 141 إصابة.

وأوضحت الوكالة أن الإصابات المسجلة موزعة على 20 محافظة في إيران، وأن 11 محافظة تعد خالية من الفيروس حتى الآن.

وقالت إن العدد الأكبر من الإصابات بفيروس كورونا الجديد تم تسجيله في محافظة قم، وسط البلاد، حيث بلغ عدد الإصابات 63 إصابة.

وحلّت طهران في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات بالفيروس، وسجلت 26 إصابة، بينما تم تسجيل 17 إصابة في محافظة كيلان شمالي البلاد.

كذلك تم تسجيل إصابة واحدة في كل من محافظات خراسان وكهكيولية وبوير أحمد ولرستان وهمدان وأذربيجان الغربية.

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد اتهمت إيران، الأربعاء، بالتستر على معلومات بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد، ونددت بقمع الصحفيين المستقلين الذين يحاولون نقل الحقيقة بشأن انتشار الفيروس في البلاد.

وذكرت المنظمة “تؤكد السلطات «الإيرانية» أنها تسيطر على الوضع، لكنها ترفض كشف العدد الدقيق للمصابين والمتوفين، وتمنع الصحافيين من القيام بعملهم”.

واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، الولايات المتحدة بنشر الخوف من فيروس كورونا الجديد، وأكد أنه لا يوجد قرار بفرض حجر صحي على أي مكان أو مدينة في إيران بسبب كورونا، مشيرا إلى أن مسألة فرض حجر صحي على أي مدينة أو مكان في البلاد يتم من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس.

وطالب روحاني الإيرانيين بـ”عدم الانسياق وراء الشائعات”، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم تحول الفيروس إلى “سلاح في يد العدو” يمنع العمل والإنتاج في إيران، على حد قوله.