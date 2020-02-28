إلغاء ما تبقى من طواف الإمارات للحفاظ على سلامة المشاركين

قرر مجلس أبوظبي الرياضي، مساء الخميس، إلغاء المراحل المتبقية من سباق طواف الإمارات للدراجات، بعد اكتشاف إصابة حالتي إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في فرق من الجنسية الإيطالية.

وأعلن المجلس أن قراره يأتي حفاظا على سلامة وصحة جميع المشاركين من الفرق واللاعبين، التي تأتي في المرتبة الأولى من الأهمية، حسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات «وام».

وكشفت وزارة الصحة الإماراتية، أنه سيتم إخضاع جميع المشاركين في السباق من متسابقين وإداريين ومنظمين للفحوص الطبية اللازمة، للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع.

وأوضحت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة.

وانطلق طواف الإمارات الذي يتألف من 7 مراحل، الأحد، وأقيمت مرحلته الخامسة الخميس، وكان من المفترض أن يختتم السبت.

وأحرز السلوفيني تادي بوغاتشار لقب المرحلة الخامسة في أجواء مثيرة، بعد حسم المنافسة بين الثلاثة الأوائل بفارق سنتيمترات قليلة.

وحافظ البريطاني أدم ييتس على صدارة الترتيب بتوقيت 20 ساعة و35 و4 ثوان، بفارق دقيقة وثانية واحدة عن بوغاشتار، ودقيقة و33 ثانية عن أليكسي لوتسينكو من كازاخستان.

وأعلن المجلس أن قراره يأتي حفاظا على سلامة وصحة جميع المشاركين من الفرق واللاعبين، التي تأتي في المرتبة الأولى من الأهمية، حسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات «وام».

وكشفت وزارة الصحة الإماراتية، أنه سيتم إخضاع جميع المشاركين في السباق من متسابقين وإداريين ومنظمين للفحوص الطبية اللازمة، للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع.

وأوضحت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة.

وانطلق طواف الإمارات الذي يتألف من 7 مراحل، الأحد، وأقيمت مرحلته الخامسة الخميس، وكان من المفترض أن يختتم السبت.

وأحرز السلوفيني تادي بوغاتشار لقب المرحلة الخامسة في أجواء مثيرة، بعد حسم المنافسة بين الثلاثة الأوائل بفارق سنتيمترات قليلة.

وحافظ البريطاني أدم ييتس على صدارة الترتيب بتوقيت 20 ساعة و35 و4 ثوان، بفارق دقيقة وثانية واحدة عن بوغاشتار، ودقيقة و33 ثانية عن أليكسي لوتسينكو من كازاخستان.