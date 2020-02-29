“كورونا” يغلق المدارس في لبنان

أعلنت وزارة التربية في لبنان، مساء الجمعة، تعليق الدراسة لمدة أسبوع، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، عن المكتب الإعلام للوزارة، قوله إن الدراسة ستعلق بدءا من السبت 29 فبراير وحتى الأحد 8 مارس.

وقال المكتب في بيان إنه “حرصا على صحة التلاميذ والطلاب وأهاليهم، وبعد التشاور مساء اليوم مع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، وكإجراء احترازي، يطلب وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب من جميع المؤسسات التعليمية من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات الإقفال ابتداء من صباح السبت 29 فبراير حتى مساء الأحد 8 مارس”.

وتابع البيان أن “المستجدات الصحية ستتابع بعد فترة التعليق”.

والجمعة سجل لبنان إصابة رابعة بفيروس “كورونا” المستجد، تزامنا مع إعلانه وقف حركة النقل الجوي والبري والبحري للوافدين من الدول الرئيسية التي تشهد انتشارا للمرض، باستثناء اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم أو الأجانب المقيمين في لبنان.

وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان “تشخيص حالة جديدة من التابعية السورية مصابة بفيروس كورونا المستجد، تم إدخالها إلى وحدة العزل لتلقي العلاج”.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 4، بعد تسجيل إصابة لبنانيتين وإيراني وصلوا جوا إلى مطار بيروت من إيران، الدولة التي أعلنت أعلى عدد وفيات جراء المرض بعد الصين التي ظهر فيها الفيروس في ديسمبر الماضي.

وبحسب بيان المستشفى، فإن وضع اللبنانيتين مستقر، فيما حالة المريض الإيراني “غير مستقرة” كونه “متقدما في السن ويعاني أمراضا مزمنة”.

والجمعة قرر وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار “وقف النقل جوا وبرا وبحرا لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشيا لفيروس الكورونا، على أن يستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والأجانب المقيمون في لبنان”.

والدول المعنية بشكل رئيسي بهذا القرار هي الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، عن المكتب الإعلام للوزارة، قوله إن الدراسة ستعلق بدءا من السبت 29 فبراير وحتى الأحد 8 مارس.

وقال المكتب في بيان إنه “حرصا على صحة التلاميذ والطلاب وأهاليهم، وبعد التشاور مساء اليوم مع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، وكإجراء احترازي، يطلب وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب من جميع المؤسسات التعليمية من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات الإقفال ابتداء من صباح السبت 29 فبراير حتى مساء الأحد 8 مارس”.

وتابع البيان أن “المستجدات الصحية ستتابع بعد فترة التعليق”.

والجمعة سجل لبنان إصابة رابعة بفيروس “كورونا” المستجد، تزامنا مع إعلانه وقف حركة النقل الجوي والبري والبحري للوافدين من الدول الرئيسية التي تشهد انتشارا للمرض، باستثناء اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم أو الأجانب المقيمين في لبنان.

وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان “تشخيص حالة جديدة من التابعية السورية مصابة بفيروس كورونا المستجد، تم إدخالها إلى وحدة العزل لتلقي العلاج”.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 4، بعد تسجيل إصابة لبنانيتين وإيراني وصلوا جوا إلى مطار بيروت من إيران، الدولة التي أعلنت أعلى عدد وفيات جراء المرض بعد الصين التي ظهر فيها الفيروس في ديسمبر الماضي.

وبحسب بيان المستشفى، فإن وضع اللبنانيتين مستقر، فيما حالة المريض الإيراني “غير مستقرة” كونه “متقدما في السن ويعاني أمراضا مزمنة”.

والجمعة قرر وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار “وقف النقل جوا وبرا وبحرا لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشيا لفيروس الكورونا، على أن يستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والأجانب المقيمون في لبنان”.

والدول المعنية بشكل رئيسي بهذا القرار هي الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.