بريطانيا تضح خطة “لا تأمل في تنفيذها” لمواجهة كورونا

‫أعلنت بريطانيا، الاثنين، اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 51 إصابة، في وقت كشف النقاب عن خطة طوارئ صارمة إذا ما ازدادت الأمور سوءا.

وذكرت الحكومة البريطانية أنها خططا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، من بينها احتمال إغلاق بعض المدارس، وإلغاء بعض الفعاليات، واستدعاء موظفي هيئة التأمين الصحي المتقاعدين.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، سوف يخصخ 30 مستشفى أقساما معينة لعلاج مرضى فيروس كورونا، مع إلغاء حالات العلاج اليومية المعتادة، في أسوأ الأحوال، إذا زاد انتشار الفيروس.

وأوضحت الإذاعة البريطانية أنه قد يتم فرض قيود على السفر، وتقديم نصائح للموظفين بالعمل من منازلهم، إضافة إلى تقديم بعض التشريعات التي تكفل منح الوزراء السلطات المطلوبة استعدادا لانتشار الفيروس.

وقال وزير الخزانة البريطاني إن ميزانية الشهر الحالي سوف تأخذ في الاعتبار مساعدة الخدمات الصحية والاقتصاد على مواجهة تهديد الفيروس.

كما قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن الحكومة لا تنصح حاليا بإلغاء الفعاليات الكبيرة، مثل ماراثون لندن، إلا إذا أوصت بذلك هيئة الصحة العامة في إنجلترا، مشيرا إلى أن هناك “خطرا كبيرا” إذا انتشر الفيروس أكثر، وهذا يعني ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وذكرت الحكومة البريطانية أنها خططا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، من بينها احتمال إغلاق بعض المدارس، وإلغاء بعض الفعاليات، واستدعاء موظفي هيئة التأمين الصحي المتقاعدين.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، سوف يخصخ 30 مستشفى أقساما معينة لعلاج مرضى فيروس كورونا، مع إلغاء حالات العلاج اليومية المعتادة، في أسوأ الأحوال، إذا زاد انتشار الفيروس.

وأوضحت الإذاعة البريطانية أنه قد يتم فرض قيود على السفر، وتقديم نصائح للموظفين بالعمل من منازلهم، إضافة إلى تقديم بعض التشريعات التي تكفل منح الوزراء السلطات المطلوبة استعدادا لانتشار الفيروس.

وقال وزير الخزانة البريطاني إن ميزانية الشهر الحالي سوف تأخذ في الاعتبار مساعدة الخدمات الصحية والاقتصاد على مواجهة تهديد الفيروس.

كما قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن الحكومة لا تنصح حاليا بإلغاء الفعاليات الكبيرة، مثل ماراثون لندن، إلا إذا أوصت بذلك هيئة الصحة العامة في إنجلترا، مشيرا إلى أن هناك “خطرا كبيرا” إذا انتشر الفيروس أكثر، وهذا يعني ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات.