وفيات كورونا ترتفع بأميركا.. وترامب يتحدث عن “منع السفر”

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن إدارته ربما تمنع السفر من الولايات المتحدة إلى المناطق التي ترتفع بها معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لكنه أوضح أن المسؤولين لا يفكرون في فرض أي قيود على السفر الداخلي، في الوقت الذي ارتفع عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين قبل زيارة مع باحثين في مجال الصحة الأميركية، لمناقشة انتشار الفيروس، إنه يدرس منع السفر إلى المناطق الموبوءة بالفيروس.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بالتزامن مع إعلان شبكة “سي إن إن” ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 9 جميعها في ولاية واشنطن بأقصي الشمال الغربي.

والاثنين، قال مسؤول القطاع الصحي في مقاطعة كينغ، جيف داتشن، إن “خطر إصابتنا جميعا بالعدوى سيزداد”.

وأضاف “على الرغم من أن غالبية الحالات ستكون طفيفة أو متوسطة، إلا ان العدوى يمكن أن تسبب مرضا خطيرا وهناك احتمال قائم أن يصاب كثر بالمرض”.

وكان حاكم نيويورك، آندرو كوومو، قد حذّر بأنه أصبح “من غير الممكن تجنّب” تفشي الفيروس في المدينة، بعدما تم تسجيل أول إصابة مؤكدة لدى عامل في مجال الرعاية الطبية، كان قد زار إيران مؤخرا.

وقال كوومو للصحفيين “لا شك أنه سيتم تسجيل حالات جديدة. إنها نيويورك نحن بوابة إلى العالم”.

وقال ترامب، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين قبل زيارة مع باحثين في مجال الصحة الأميركية، لمناقشة انتشار الفيروس، إنه يدرس منع السفر إلى المناطق الموبوءة بالفيروس.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بالتزامن مع إعلان شبكة “سي إن إن” ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 9 جميعها في ولاية واشنطن بأقصي الشمال الغربي.

والاثنين، قال مسؤول القطاع الصحي في مقاطعة كينغ، جيف داتشن، إن “خطر إصابتنا جميعا بالعدوى سيزداد”.

وأضاف “على الرغم من أن غالبية الحالات ستكون طفيفة أو متوسطة، إلا ان العدوى يمكن أن تسبب مرضا خطيرا وهناك احتمال قائم أن يصاب كثر بالمرض”.

وكان حاكم نيويورك، آندرو كوومو، قد حذّر بأنه أصبح “من غير الممكن تجنّب” تفشي الفيروس في المدينة، بعدما تم تسجيل أول إصابة مؤكدة لدى عامل في مجال الرعاية الطبية، كان قد زار إيران مؤخرا.

وقال كوومو للصحفيين “لا شك أنه سيتم تسجيل حالات جديدة. إنها نيويورك نحن بوابة إلى العالم”.