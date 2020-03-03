بسبب كورونا.. عزل أطباء وممرضين في إسبانيا

عزلت السلطات الإسبانية، الثلاثاء، نحو 100 طبيب وممرض، شمالي البلاد، وأخضعت 120 آخرين في الأقل “للملاحظة عن كثب”، وذلك بعد إصابة 5 من العاملين بالقطاع الصحي بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة في إقليم الباسك، نيكان مورغا، إن السلطات في الإقليم الشمالي تسرع أيضا من إجراءات تعيين أطباء جدد، لتعويض النقص المحتمل للعاملين بالصحة خلال الأشهر المقبلة، وفق ما كرت وكالة أسوشييتد برس.

وقالت السلطات، الثلاثاء، إن إسبانيا بها 149 حالة، لافتة إلى وجود 35 أكثر من اليوم السابق.

وأعلن مركز تنسيق طوارئ الصحة الإسباني، أن معظم حالات العدوى ترجع إلى السفر خارج البلاد، خاصة إلى إيطاليا. يذكر أنه لا توجد في إسبانيا أي حالات وفاة لها علاقة بتفشي كورونا.

وقالت وزيرة الصحة في إقليم الباسك، نيكان مورغا، إن السلطات في الإقليم الشمالي تسرع أيضا من إجراءات تعيين أطباء جدد، لتعويض النقص المحتمل للعاملين بالصحة خلال الأشهر المقبلة، وفق ما كرت وكالة أسوشييتد برس.

وقالت السلطات، الثلاثاء، إن إسبانيا بها 149 حالة، لافتة إلى وجود 35 أكثر من اليوم السابق.

وأعلن مركز تنسيق طوارئ الصحة الإسباني، أن معظم حالات العدوى ترجع إلى السفر خارج البلاد، خاصة إلى إيطاليا. يذكر أنه لا توجد في إسبانيا أي حالات وفاة لها علاقة بتفشي كورونا.