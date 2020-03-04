لحظة بلحظة.. آخر مستجدات وتطورات فيروس كورونا

لا تزال دائرة انتشار فيروس كورونا المستجد تتسع يوما بعد يوم، مخلفة ضحايا جدد في مختلف دول العالم.

وتقدم “سكاي نيوز عربية” أحدث الأخبار وآخر مستجدات المرض لحظة بلحظة:

– وصل إجمالي عدد الإصابات في العالم 93,455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3,198 حالة وفاة نتيحة المرض، بينما تعافى 50,690 شخصا حول العالم.

– قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باستقبال رعايا الدول الصديقة الذين جرى إجلاؤهم من مقاطعة هوبي الصينية معقل تفشي المرض. وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إنهم سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم.

– ذكرت إدارة صحية محلية أن العراق سجل الأربعاء أول حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظة كردية.

– لليوم الثاني على التوالي، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عدم تسجيل أي إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبهذا الإعلان، يبقى إجمالي عدد الحالات المصابة في الكويت عند 56.

– أعلنت وزارة الداخلية السعودية إيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، لدعم جهود منع انتشار فيروس كورونا.

– ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 12 حالة بعد اكتشاف 4 حالات جديدة، حسب ما أورده بيان لوزارة الصحة الجزائرية.

– تونس أعلنت أيضا إيقاف الرحلات البحرية القادمة من شمال إيطاليا، بسبب انتشار الفيروس هناك.

– وضعت السلطات الإسرائيلية 1150 طالبا من مدرسة في تل أبيب في حجر صحي منزلي، بعد إصابة نائبة مدير المدرسة وأحد الطلاب بفيروس كورونا.

الصين

– تستعد الصين لإغلاق مستشفيات مؤقتة بعد تسجيل انخفاض في عدد الحالات الجديدة المصابة في البلاد.

والأربعاء، أعلنت الصين تسجيل 38 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل انخفاضا لليوم الثالث تواليا.

ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد إلى 2981 وفق لجنة الصحة الوطنية، إضافة إلى نحو 80200 مصاب.

– كشفت كوريا الجنوبية عن 516 إصابة جديدة، فيما ينتظر آلاف المرضى دخول المستشفيات في دايغو، المدينة التي شهدت أسوأ تفش للفيروس خارج بر الصين الرئيسي.

في دايغو، هناك حوالي 2300 مريض لا يجدون مكانا للعلاج داخل مستشفيات، مما يدفعهم لتلقي الرعاية في مرافق أخرى أثناء انتظارهم لسرير في مستشفى.

– تفوقت إيطاليا على إيران مؤخرا، حيث أصبحت صاحبة أكبر عدد من الوفيات بعد الصين، بإجمالي 79 حالة وفاة حتى الثلاثاء.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، إغلاق المدارس والجامعات في البلاد، نتيجة لانتشار الفيروس.

– أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن كورونا أصاب جميع أقاليم البلاد تقريبا. وأوضحت وزارة الصحة الإيرانية أنها سجلت 586 إصابة جديدة بالفيروس منذ الثلاثاء.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن تقارير إعلامية إيرانية، قولها إن النائب الأول للرئيس الإيراني أصيب بكورونا.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن نائب رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية قال اليوم إن كورونا ليس له أي تأثير على إنتاج النفط والغاز في البلاد.

– أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخا في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود الاحتواء.

وبلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيران 77 حالة وإصاباته 2300 شخص.

أوروبا

– في المملكة المتحدة، قالت وسائل إعلام بريطانية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 85 حالة.

وحذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من تفشي المرض، وكشف النقاب عن خطة من 25 صفحة للسيناريو الأسوأ، حيث سيتم استدعاء أطباء وممرضات متقاعدين للعمل، وقد تتوقف الشرطة عن التحقيق في الجرائم البسيطة للمساعدة في التعامل مع تفشي المرض.

– في فرنسا، ذكرت مراسلة “سكاي نيوز عربية” أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 257 حالة.

– ألمانيا سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا، ليصل إلى 240 شخصا.

– تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مكاتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

– في الهند، قال وزير الصحة إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا بلغت 28 حالة، من بينهم 16 مواطنا إيطاليا.

– قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “رغم أن الفيروس تسبب في حالات إصابة ووفاة بشكل أكثر خطورة من الإنفلونزا، فإن البيانات تشير إلى أنه ليس من السهل السيطرة عليه”.

– تباينت أسواق الأسهم الآسيوية الأربعاء بعد أن واصلت بورصة «وول ستريت» أداءها المتعرج، على الرغم من خفض سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي.

-توقعت رابطة السفر الأميركية تراجع السفر الدولي إلى الولايات المتحدة بنسبة ستة في المئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وسط مخاوف متزايدة من تفشي فيروس كورونا

كما تعاني قطاعات تجارية متنوعة بسبب إلغاء رحلات سفر وسياحة، وقيام مستهلكين قلقين بتغيير خطتهم.

وتقدم “سكاي نيوز عربية” أحدث الأخبار وآخر مستجدات المرض لحظة بلحظة:

– وصل إجمالي عدد الإصابات في العالم 93,455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3,198 حالة وفاة نتيحة المرض، بينما تعافى 50,690 شخصا حول العالم.

– قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باستقبال رعايا الدول الصديقة الذين جرى إجلاؤهم من مقاطعة هوبي الصينية معقل تفشي المرض. وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إنهم سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم.

– ذكرت إدارة صحية محلية أن العراق سجل الأربعاء أول حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظة كردية.

– لليوم الثاني على التوالي، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عدم تسجيل أي إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبهذا الإعلان، يبقى إجمالي عدد الحالات المصابة في الكويت عند 56.

– أعلنت وزارة الداخلية السعودية إيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، لدعم جهود منع انتشار فيروس كورونا.

– ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 12 حالة بعد اكتشاف 4 حالات جديدة، حسب ما أورده بيان لوزارة الصحة الجزائرية.

– تونس أعلنت أيضا إيقاف الرحلات البحرية القادمة من شمال إيطاليا، بسبب انتشار الفيروس هناك.

– وضعت السلطات الإسرائيلية 1150 طالبا من مدرسة في تل أبيب في حجر صحي منزلي، بعد إصابة نائبة مدير المدرسة وأحد الطلاب بفيروس كورونا.

الصين

– تستعد الصين لإغلاق مستشفيات مؤقتة بعد تسجيل انخفاض في عدد الحالات الجديدة المصابة في البلاد.

والأربعاء، أعلنت الصين تسجيل 38 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل انخفاضا لليوم الثالث تواليا.

ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد إلى 2981 وفق لجنة الصحة الوطنية، إضافة إلى نحو 80200 مصاب.

– كشفت كوريا الجنوبية عن 516 إصابة جديدة، فيما ينتظر آلاف المرضى دخول المستشفيات في دايغو، المدينة التي شهدت أسوأ تفش للفيروس خارج بر الصين الرئيسي.

في دايغو، هناك حوالي 2300 مريض لا يجدون مكانا للعلاج داخل مستشفيات، مما يدفعهم لتلقي الرعاية في مرافق أخرى أثناء انتظارهم لسرير في مستشفى.

– تفوقت إيطاليا على إيران مؤخرا، حيث أصبحت صاحبة أكبر عدد من الوفيات بعد الصين، بإجمالي 79 حالة وفاة حتى الثلاثاء.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، إغلاق المدارس والجامعات في البلاد، نتيجة لانتشار الفيروس.

– أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن كورونا أصاب جميع أقاليم البلاد تقريبا. وأوضحت وزارة الصحة الإيرانية أنها سجلت 586 إصابة جديدة بالفيروس منذ الثلاثاء.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن تقارير إعلامية إيرانية، قولها إن النائب الأول للرئيس الإيراني أصيب بكورونا.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن نائب رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية قال اليوم إن كورونا ليس له أي تأثير على إنتاج النفط والغاز في البلاد.

– أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخا في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود الاحتواء.

وبلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيران 77 حالة وإصاباته 2300 شخص.

أوروبا

– في المملكة المتحدة، قالت وسائل إعلام بريطانية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 85 حالة.

وحذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من تفشي المرض، وكشف النقاب عن خطة من 25 صفحة للسيناريو الأسوأ، حيث سيتم استدعاء أطباء وممرضات متقاعدين للعمل، وقد تتوقف الشرطة عن التحقيق في الجرائم البسيطة للمساعدة في التعامل مع تفشي المرض.

– في فرنسا، ذكرت مراسلة “سكاي نيوز عربية” أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 257 حالة.

– ألمانيا سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا، ليصل إلى 240 شخصا.

– تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مكاتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

– في الهند، قال وزير الصحة إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا بلغت 28 حالة، من بينهم 16 مواطنا إيطاليا.

– قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “رغم أن الفيروس تسبب في حالات إصابة ووفاة بشكل أكثر خطورة من الإنفلونزا، فإن البيانات تشير إلى أنه ليس من السهل السيطرة عليه”.

– تباينت أسواق الأسهم الآسيوية الأربعاء بعد أن واصلت بورصة «وول ستريت» أداءها المتعرج، على الرغم من خفض سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي.

-توقعت رابطة السفر الأميركية تراجع السفر الدولي إلى الولايات المتحدة بنسبة ستة في المئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وسط مخاوف متزايدة من تفشي فيروس كورونا

كما تعاني قطاعات تجارية متنوعة بسبب إلغاء رحلات سفر وسياحة، وقيام مستهلكين قلقين بتغيير خطتهم.