البحرين تدعو العائدين من 4 دول إلى “عزل أنفسهم”

طلبت وزارة الصحة البحرينية، السبت، من الأشخاص الذين سافروا إلى 4 دول عزل أنفسهم لمدة أسبوعين، اعتبارا من تاريخ عودتهم إلى البلاد.

والدول الأربع هي لبنان ومصر وإيطاليا و كوريا الجنوبية.

وتأتي الدعوات، في إطار إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا «كوفيد 19» ومكافحته والتصدي له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

ونوهت بأن كافة التدابير الوقائية يتم اتباعها حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، متطلعة من الجميع التعاون مع مختلف الجهات للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.

وجاء إعلان البحرين بالتزامن مع إعلان مماثل دعت خلاله وزارة الصحة السعودية، العائدين من الدول الأربع إلى عزل أنفسهم في المنزل، لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

والدول الأربع هي لبنان ومصر وإيطاليا و كوريا الجنوبية.

وتأتي الدعوات، في إطار إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا «كوفيد 19» ومكافحته والتصدي له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

ونوهت بأن كافة التدابير الوقائية يتم اتباعها حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، متطلعة من الجميع التعاون مع مختلف الجهات للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.

وجاء إعلان البحرين بالتزامن مع إعلان مماثل دعت خلاله وزارة الصحة السعودية، العائدين من الدول الأربع إلى عزل أنفسهم في المنزل، لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.