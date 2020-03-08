أول وفاة بكورونا في أميركا الجنوبية.. وقارة وحيدة بلا وفيات

توفي رجل في الرابعة والستين من عمره في العاصمة الأرجنتنينة بوينس آيرس السبت بعد إصابته بكورونا، ليكون بذلك اول شخص يتوفى جراء الفيروس المستجد في أميركا اللاتينية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن الرجل المتحدر من بوينس آيرس لديه تاريخ مع أمراض “السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الشعب الهوائية المزمن والفشل الكلوي”.

ووفقًا للوزارة، كان الرجل عاد في 25 فبراير من رحلة إلى أوروبا، وأوضح أنه بدأ يعاني من أولى الأعراض في 28 من الشهر نفسه. ولم تحدد الوزارة الدولة التي زارها.

والرجل الذي لم يتم كشف هويته نُقل إلى المستشفى بعدما استشار في 4 مارس طبيبا بسبب اصابته بالحمى والسعال والتهاب الحلق، وفقًا للتفسيرات التي كان هو اعطاها بنفسه.

وتوجد في الأرجنتين 8 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك شهدت كل قارات العالم، باستثناء أفريقيا، وفيات بالفيروس الذي ظهر لأول مرة في الصين أواخر ديسمبر الماضي، والذي تسبب منذ ذلك التاريخ في وفاة أكثر من 3000 شخص، وإصابة عشرات الآلاف.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن الرجل المتحدر من بوينس آيرس لديه تاريخ مع أمراض “السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الشعب الهوائية المزمن والفشل الكلوي”.

ووفقًا للوزارة، كان الرجل عاد في 25 فبراير من رحلة إلى أوروبا، وأوضح أنه بدأ يعاني من أولى الأعراض في 28 من الشهر نفسه. ولم تحدد الوزارة الدولة التي زارها.

والرجل الذي لم يتم كشف هويته نُقل إلى المستشفى بعدما استشار في 4 مارس طبيبا بسبب اصابته بالحمى والسعال والتهاب الحلق، وفقًا للتفسيرات التي كان هو اعطاها بنفسه.

وتوجد في الأرجنتين 8 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك شهدت كل قارات العالم، باستثناء أفريقيا، وفيات بالفيروس الذي ظهر لأول مرة في الصين أواخر ديسمبر الماضي، والذي تسبب منذ ذلك التاريخ في وفاة أكثر من 3000 شخص، وإصابة عشرات الآلاف.