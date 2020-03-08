“كورونا” يقتحم دولة أخرى.. تسجيل أول إصابة

لا يزال فيروس “كورونا” المستجد مستمرا في اقتحام دول جديدة، رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومات لمراقبة حدودها وفرض قيود على السفر.

فقد أعلنت وزارة الصحة في مولدوفا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان في ساعة متأخرة من ليل السبت، أن المصابة امرأة تبلغ من العمر 48 عاما، ونقلت إلى المستشفى السبت بعد أن قدمت من إيطاليا.

وتابعت: “نقلت الحالة من المطار بالتهاب رئوي وقصور تنفسي حاد وحمى وسعال ووهن عام”.

وتعد إيطاليا واحدة من بؤر المرض المثيرة للقلق على مستوى العالم، مع أعداد كبيرة من حالات الإصابة والوفاة.

والسبت أعلنت الحكومة أن عدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” قفز بأكثر من 1200 حالة خلال 24 ساعة، وهذه أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد قبل أسبوعين.

وارتفع عدد وفيات الفيروس المعدي في إيطاليا بواقع 36 حالة ليصل إلى 233، فيما ارتفع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 567، أي بزيادة نسبتها 23 بالمئة عن اليوم السابق.

وأصيب بالفيروس 5883 إيطاليا، فيما تماثل 589 منهم للشفاء التام.

فقد أعلنت وزارة الصحة في مولدوفا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان في ساعة متأخرة من ليل السبت، أن المصابة امرأة تبلغ من العمر 48 عاما، ونقلت إلى المستشفى السبت بعد أن قدمت من إيطاليا.

وتابعت: “نقلت الحالة من المطار بالتهاب رئوي وقصور تنفسي حاد وحمى وسعال ووهن عام”.

وتعد إيطاليا واحدة من بؤر المرض المثيرة للقلق على مستوى العالم، مع أعداد كبيرة من حالات الإصابة والوفاة.

والسبت أعلنت الحكومة أن عدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” قفز بأكثر من 1200 حالة خلال 24 ساعة، وهذه أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد قبل أسبوعين.

وارتفع عدد وفيات الفيروس المعدي في إيطاليا بواقع 36 حالة ليصل إلى 233، فيما ارتفع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 567، أي بزيادة نسبتها 23 بالمئة عن اليوم السابق.

وأصيب بالفيروس 5883 إيطاليا، فيما تماثل 589 منهم للشفاء التام.